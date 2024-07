César Pelli: las torres en distintas ciudades y los singulares límites de la altura

Tiempo después, a principios de los 80, su entonces pequeño estudio fue invitado, a último momento, a participar en el concurso para construir el World Financial Center. El lugar no podía ser mejor. Battery Park City, en el área de Wall Street, sobre el río Hudson y en un espacio vecino a las célebres Gemelas. Pelli les ganó a muchas de las más grandes firmas norteamericanas y pudo concretar su primera obra de gran escala. En 1988 se inauguró el complejo en el que se destacaba un faraónico jardín de invierno público que sería señalado como una de las diez obras más notables de la arquitectura norteamericana desde la década del 80. Lo rodeaban cuatro torres de entre 31 y 51 pisos. Con el World Financial Center, Pelli ya tenía su pasaporte a las alturas.