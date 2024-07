César Pelli, el tucumano que llegó más alto

Pelli estuvo ansioso, inquieto, en su camarín. José Pochat, el gerente general de LA GACETA, intentaba contenerlo para que no pisara el escenario antes de las 20.30, el horario en que se había pautado la transmisión en vivo con un canal de cable. Estaba prevista una presentación curricular que nadie escuchará. Pelli no pudo aguantar y salió a buscar el contacto directo con un público que lo ovacionó de pie apenas lo vio. “Es para mí increíble estar en el Teatro San Martín… Me va a costar reajustarme porque estoy muy emocionado en este momento”, dijo al comenzar la charla.