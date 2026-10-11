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Masacre en Estados Unidos: un hombre mató a ocho personas, entre ellas dos niños

El tiroteo ocurrió en una vivienda de Erie, Pensilvania. Una de las víctimas fue una mujer embarazada de ocho meses. Siete de los fallecidos eran familiares del atacante, quien aparentemente se quitó la vida.

Entre las víctimas fatales había dos niños pequeños y una mujer embarazada. FOTO X
Entre las víctimas fatales había dos niños pequeños y una mujer embarazada. FOTO X
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Un hombre de 45 años mató a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños, y luego se suicidó el viernes en Erie, Pensilvania, atacando a familiares y una amiga.
  • El agresor disparó dentro de la casa y en la calle, donde cayeron dos mujeres. Tras atrincherarse ante la policía, los agentes hallaron los cuerpos, incluida una embarazada.
  • La tragedia reaviva el debate sobre los tiroteos masivos y el control de armas en EE.UU., un problema recurrente trabado por fuertes obstáculos políticos y legales.
Resumen generado con IA

Un hombre mató a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños, en una ciudad del estado de Pensilvania, en el norte de Estados Unidos (EEUU), anunciaron las autoridades, que añadieron que el presunto atacante aparentemente se quitó la vida.

Los tiroteos masivos son frecuentes en Estados Unidos, donde las armas de fuego superan ampliamente el número de habitantes, y los intentos de endurecer las restricciones sobre su posesión tropiezan con importantes obstáculos políticos y legales.

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La policía local fue llamada al lugar la tarde del viernes hacia las 17 locales tras reportes de un tiroteo.

Según el jefe de la policía de la localidad de Erie, Rick Lorah, el sospechoso habría comenzado a disparar dentro de la casa antes de salir y matar a dos mujeres de 51 y 37 años, que fueron encontradas muertas en la calle.

Entre las víctimas fatales hubo dos niños pequeños y una mujer que estaba embarazada de ocho meses, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales. 

Algunos eran familiares

El presunto autor, de 45 años, se atrincheró en la vivienda mientras los agentes rodeaban el inmueble y le ordenaban salir.

Cuando la policía entró finalmente en la residencia, halló a varias víctimas más en el interior y sus alrededores, incluidos los dos menores. Las demás víctimas eran hombres y mujeres de entre 19 y 51 años.

El atacante y siete de sus víctimas eran familiares, dijo Lorah. La octava víctima era una amiga de la familia.

En un comunicado divulgado el viernes por la noche, la alcaldía de Erie calificó el hecho de "terrible tragedia".

"Queremos asegurar a la población que la situación está bajo control. El autor de los disparos ha fallecido y actualmente no existe ninguna amenaza ni peligro para la comunidad", añadió el comunicado.

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