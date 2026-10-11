Antes de ser mamá: ¿qué pasó entre generaciones?

Clemen dice que convertirse en madre modificó la forma en la que mira a la suya. A mí me pasó algo parecido sin haber tenido un hijo. Me alcanzó con llegar a los 26, la edad que tenía mi mamá cuando me tuvo. Por primera vez, pude hacer la cuenta no desde mi lugar de hija sino desde el suyo. Tener su edad me permitió correr por un momento la palabra “mamá” y verla como una mujer que todavía estaba construyendo su propia vida mientras empezaba a hacerse responsable de la mía.