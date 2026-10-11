¿Es lícito satirizarlo todo?

Es un rescate sobre el inapreciado valor de la estética. Para que aquello que sucede sea comprensible debe tener una estética que lo haga inteligible: que lo torne posible de ser tramitado por la subjetividad. A modo de ejemplo: todos aquellos que han recibido el pésame por la pérdida de un ser querido han escuchado dolidas muestra de solidaridad en las que se manifiesta que la persona que ha partido ha sido “llamada por Dios a su lado”. O que “ya ha dejado de sufrir”. O que ahora “ya puede descansar”. Aunque se trate de “lugares comunes”, todas son estéticas que los interlocutores buscan para poder tramitar ese absoluto inasible que es la muerte. La estética, entonces, juega también un papel crucial a la hora de pensar lo real. Y allí la sátira se reivindica como un vehículo para tomar conciencia, incluso, de lo terrible.