Atlético Tucumán frenó las derrotas, pero cuánto le falta para recuperar su mejor versión

Antes de que su carraspera acabara precipitadamente con la rueda de prensa, el “Emperador” se hizo un momento para resaltar su apuesta por la sangre nueva. “Contra Gimnasia, (Mauro) Carrizo estuvo en el banco, faltaba (Leonel) Vega, entró Julián (Fernández, que hizo muy buen partido, y además tuvimos a Godoy y a (Luciano) Vallejo, todos jugadores jóvenes importantes para el club”.