Atlético Tucumán frenó las derrotas, pero cuánto le falta para recuperar su mejor versión

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán empató 1-1 ante Gimnasia el viernes en La Plata para frenar una racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura.
- El DT Julio Falcioni valoró las mejoras defensivas tras la seguidilla de caídas, aunque admitió una merma en los rendimientos individuales y variantes del plantel.
- El resultado alejó al Decano del descenso y le permite enfocarse en pelear la clasificación a los playoffs y disputar las semifinales de la Copa Argentina.
DESDE LA PLATA. - Flechita hacia arriba, pero corta. La actuación de Atlético el viernes en La Plata, y el empate 1-1 firmado con Gimnasia y Esgrima, remite a la famosa cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío.
El propio Julio César Falcioni hizo referencia a ello. Ante una consulta de LA GACETA, ni afirmó ni negó que la igualdad ante el “Lobo” resulte en un nuevo punto de partida para un equipo que venía de perder tres partidos al hilo por el Torneo Clausura.
“Depende, según el lado que lo mires”, dijo antes de agregar un concepto: el equipo mejoró en relación a lo mostrado principalmente ante Aldosivi y Barracas Central, pero no lo suficiente como parecerse al que había perdido apenas un partido en las primeras ochos fechas y al que logró meterse en semis de la Copa Argentina.
¿Qué perdió el equipo en el camino? ¿Qué hay de diferente entre aquel conjunto que impactó, por caso, goleando a Independiente y venciendo a Racing Club a domicilio, y este otro que parece más proclive a ser uno más en la medianía del fútbol argentino?
“Los rendimientos individuales, que te desequilibran en una acción y que hoy nos están costando”, contestó el “Emperador” a LA GACETA en La Plata.
Falcioni no hizo nombres, pero está claro que uno de los jugadores que cayó notablemente en su performance en los últimos partidos fue Nicolás Laméndola, Renzo Tesuri y Franco Nicola perdieron gravitación, y la lesión de Leandro Díaz dejó en evidencia que Ramiro Ruiz Rodríguez, más allá de sus virtudes, no es nueve de área ni goleador de raza.
Con todo, el vaso medio lleno en el estadio Juan Carmelo Zerrillo estuvo dado por la mayor firmeza defensiva –especialmente con el regreso Clever Ferreira- y también por la generación de varias situaciones de gol, más allá de que finalmente solo una de ellas fue aprovechada, la autogenerada por Lautaro Godoy que abrió el marcador.
“La vuelta del paraguayo fue importante. Por momentos estuvimos un poco apurados por Gimnasia, pero creamos algunas opciones importantes”, sintetizó el entrenador en una rueda de prensa que tuvo su momento picante cuando un periodista cuestionó algunos de los cambios realizados.
“Decime vos, así voy aprendiendo, siempre hay tiempo para aprender, aunque a mí no me queda mucho…”, señaló antes de aclarar que tanto Tesuri como Ignacio Galván fueron reemplazados por encontrarse “tocados”.
Tras reconocer su bronca por los dos puntos que se le escurrieron en la agonía del partido por ese penal cometido por Leonel Di Plácido en una “jugada intrascendente”, Falcioni ponderó: “Sumamos un punto que nos da la posibilidad, con los equipos que tenemos por debajo, de ya no pensar más en la pelear el descenso”.
“Hay que pensar en el contexto desde que llegamos hasta hoy”, agregó antes de ratificar los objetivos vigentes de meterse en los playoffs del Clausura y coronar en la Copa Argentina, con Platense como próximo escollo en semis, el 28 de octubre.
“Es el grupo el que cambió la mentalidad, pensando en cosas mejores. Esperemos ver si las podemos lograr o no, pero no saquemos el foco para lo que habíamos venido”, puntualizó con una dosis de realismo. El mismo al que aludió al hacer referencia a lo “reducido” del plantel con el que cuenta.
“Vamos a respaldar a los que vienen haciendo todo el esfuerzo, jugando casi todo el campeonato, no tenemos tantas variantes para poder experimentar. Tratamos de fortalecer a los jugadores jóvenes, entró (Ezequiel) Ham que hacía mucho que no jugaba, después apelamos a (Gabriel) Compagnucci, (Maximiliano) Villa terminó jugando casi como extremo o volante por izquierda, son todas necesidades que cubrimos con el esfuerzo, las ganas y el profesionalismo que tiene el plantel”.
Antes de que su carraspera acabara precipitadamente con la rueda de prensa, el “Emperador” se hizo un momento para resaltar su apuesta por la sangre nueva. “Contra Gimnasia, (Mauro) Carrizo estuvo en el banco, faltaba (Leonel) Vega, entró Julián (Fernández, que hizo muy buen partido, y además tuvimos a Godoy y a (Luciano) Vallejo, todos jugadores jóvenes importantes para el club”.
E invitó a todos a mirar hacia el objetivo más inmediato: Rosario Central, el sábado, en el Monumental. “Tenemos que sumar de a tres, es una de las deudas pendientes en casa, esperamos poder hacerlo”, afirmó.
Después llegarán Tigre, Argentinos Juniors y Banfield: pocos puntos por delante, para poder estirar la temporada lo más posible en el Clausura. Todo parece indicar que la bala de oro, o en el mejor de los casos las balas, estarán dedicadas a la Copa Argentina.