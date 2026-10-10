Qué le pasa al cuerpo cuando tomás té verde con frecuencia: tiene beneficios para la memoria

Resumen para apurados
- Especialistas destacan hoy que el consumo frecuente de té verde favorece la memoria y protege las células a nivel global gracias a su alta concentración de antioxidantes.
- Esta bebida tradicional aporta catequinas y fluoruro, componentes naturales que combaten el daño oxidativo celular y ayudan al mantenimiento digestivo y cerebral.
- La ciencia profundizará sus efectos en la cognición y la piel, aunque los expertos advierten que la infusión no reemplaza una dieta balanceada ni tratamientos médicos.
El té verde es una de las infusiones más consumidas en países como Japón, China e India, donde forma parte de una tradición milenaria. Su popularidad se relaciona con sus propiedades antioxidantes y sus posibles efectos positivos sobre distintas funciones del organismo, desde la actividad cerebral hasta la salud digestiva.
Esta bebida se obtiene de las hojas de la planta Camellia sinensis y contiene compuestos naturales que despertaron el interés de la comunidad científica. Incorporarla a una alimentación equilibrada puede contribuir al bienestar general, aunque sus efectos dependen de distintos factores y no reemplaza los hábitos saludables ni los tratamientos médicos.
Cuáles son los principales beneficios del té verde
Uno de los componentes más destacados del té verde son las catequinas, sustancias antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres. Según un informe del Servicio Nacional del Consumidor de Chile, estos compuestos se relacionan con la protección celular y la prevención del envejecimiento prematuro.
Además de su acción antioxidante, esta infusión se estudia por sus posibles efectos sobre la función cerebral. Algunas investigaciones analizaron su relación con la memoria, la concentración y los procesos vinculados con el mantenimiento de las capacidades cognitivas. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para determinar el alcance de estos beneficios en las personas.
Cómo puede influir el té verde en la digestión
El té verde también se asocia con posibles efectos sobre el funcionamiento digestivo. Su consumo puede formar parte de una rutina de hidratación saludable, aunque no existe evidencia suficiente para afirmar que por sí solo prevenga o trate todos los trastornos digestivos.
Por otra parte, sus propiedades diuréticas pueden favorecer un aumento de la eliminación de líquidos a través de la orina. Este efecto no significa que la infusión elimine toxinas de manera extraordinaria ni que sustituya el trabajo que realizan órganos como los riñones y el hígado.
Té verde y salud bucal: qué aporta el fluoruro
Otro de los componentes que se mencionan entre las propiedades del té verde es el fluoruro, un mineral que contribuye a fortalecer el esmalte dental y a prevenir las caries. Su presencia puede complementar los hábitos de higiene bucal, aunque no reemplaza el cepillado con pasta dental fluorada ni las consultas odontológicas.
¿El té verde puede aliviar dolores y mejorar la piel?
Las propiedades antiinflamatorias de algunos de los compuestos presentes en el té verde despertaron interés por sus posibles aplicaciones en el cuidado de la piel. Entre las afecciones estudiadas se encuentran problemas como la psoriasis, además de su posible utilización en productos destinados a la cicatrización y al cuidado cutáneo.
No obstante, es importante distinguir entre los usos tradicionales, los resultados obtenidos en investigaciones preliminares y los beneficios clínicos comprobados. Beber té verde no garantiza el alivio del dolor ni la mejoría de enfermedades dermatológicas, por lo que estas condiciones requieren una evaluación profesional.
Cómo incorporar el té verde a una alimentación saludable
El té verde puede consumirse como parte de una alimentación variada y equilibrada. Para aprovecharlo, es importante evitar que su consumo se convierta en un sustituto del agua, de una dieta completa o de los tratamientos indicados por profesionales de la salud.
También conviene tener en cuenta que contiene cafeína, por lo que algunas personas pueden experimentar nerviosismo, dificultades para dormir o molestias digestivas, especialmente si lo consumen en grandes cantidades.
En definitiva, el té verde es una infusión que aporta antioxidantes y puede formar parte de un estilo de vida saludable. Sus posibles beneficios sobre la memoria, la digestión y la salud de la piel continúan siendo objeto de investigación, por lo que resulta fundamental no atribuirle propiedades curativas que no estén suficientemente demostradas.