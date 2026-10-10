Maíz: el monitoreo de dalbulus maidis es clave para 2026/27

Un manejo eficaz del complejo del achaparramiento del maíz requiere integrar y aplicar de manera oportuna distintas medidas complementarias. Entre ellas se destacan la elección de híbridos tolerantes, la concentración de las fechas de siembra y el tratamiento de semillas con insecticidas aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). También, el monitoreo sistemático de dalbulus maidis mediante trampas cromáticas adhesivas, mediante redes de arrastre y mediante observación directa sobre las plantas y, cuando corresponda, el control químico del vector con productos aprobados por el Senasa durante el período de mayor susceptibilidad del cultivo, desde VE hasta V8-V10.