Huevo: un récord sujeto a la sanidad avícola

Todo esto se comenta en un artículo en el cual el presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), Javier Prida, indica que el crecimiento de la industria no es casualidad, sino el resultado de años de inversión sostenida en genética, en sanidad y en tecnología por parte de los productores argentinos. “Ese ritmo de expansión también nos exige más. Cada gallina que sumamos al sistema tiene que estar acompañada por los más altos estándares sanitarios, porque ahí es donde se juega la sustentabilidad de todo el sector”, sostuvo.