Martín Redrado y la pérdida del BCRA por las coberturas de oro: "Hubo un error de cálculo"

El economista cuestionó el criterio aplicado por la gerencia para realizar estas operaciones y sostuvo que la administración de los activos internacionales exige una estrategia extremadamente conservadora. “El objetivo central es preservar el capital, esto no es lo mismo que un fondo de inversión”, remarcó en una entrevista con el canal porteño "La Nación +", consignado por el diariro "Ámbito".