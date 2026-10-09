Martín Redrado y la pérdida del BCRA por las coberturas de oro: "Hubo un error de cálculo"

Resumen para apurados
- Martín Redrado afirmó en Buenos Aires que el BCRA perdió U$S 1.023 millones por un error de cálculo en coberturas de oro al operar derivados debajo del mercado en 2025.
- La controversia surgió tras un informe de la AGN sobre el balance del BCRA, entidad que defendió su estrategia aduciendo una ganancia neta total de U$S 2.505 millones.
- La discusión intensifica el escrutinio público sobre el manejo de las reservas del Banco Central y el perfil de riesgo admisible para proteger los activos del país.
La controversia por las operaciones de cobertura con oro del Banco Central (BCRA) sumó una nueva voz: el expresidente de la entidad Martín Redrado afirmó que la pérdida de U$S1.023 millones registrada en los contratos de derivados durante 2025 respondió a un “error de cálculo” en la estrategia financiera.
El economista cuestionó el criterio aplicado por la gerencia para realizar estas operaciones y sostuvo que la administración de los activos internacionales exige una estrategia extremadamente conservadora. “El objetivo central es preservar el capital, esto no es lo mismo que un fondo de inversión”, remarcó en una entrevista con el canal porteño "La Nación +", consignado por el diariro "Ámbito".
La discusión se instaló luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) difundiera el resultado de su análisis sobre los estados contables del BCRA. En respuesta, el miércoles pasado la autoridad monetaria acusó al organismo de actuar con fines políticos y aseguró que sus posiciones en oro arrojaron una ganancia neta de U$S2.505 millones durante 2025.
Según explicó el Banco Central, ese resultado reflejó tanto la evolución del precio del metal precioso como el efecto de las operaciones de cobertura financiera realizadas sobre sus tenencias.
La estrategia bajo cuestionamiento
Redrado señaló que el BCRA utilizó una estructura de opciones financieras conocida como collar, diseñada para establecer un piso de protección ante eventuales caídas en la cotización del oro. Sin embargo, consideró que las condiciones acordadas perjudicaron el resultado de la operación.
“El nivel al cual el BCRA se había comprometido a vender fue mucho más bajo del nivel de mercado”, afirmó.
El exfuncionario también sostuvo que, al momento de tomar la decisión, el oro tenía mayores posibilidades de subir de precio. Por eso, cuestionó que la cobertura se hubiera instrumentado en esas condiciones.
Además, planteó que no corresponde cubrir la totalidad de una posición en activos internacionales. “Nunca se puede cubrir el 100% de una posición, siempre se cubre una parte de una posición para tener cierto respaldo”, explicó.
Redrado agregó que, bajo el esquema que aplicaba, buscaba que el costo de la cobertura fuera neutro: pagar por la protección ante una eventual caída del precio, pero evitar que la estrategia generara un costo adicional frente a una suba del activo.
“Lo que yo siempre buscaba es que el costo fuera neutro. Hacia la baja uno está pagando como si fuera un seguro, pero hacia el alza el resultado debía ser neutro”, concluyó.