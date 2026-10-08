La CGT lanzó duras críticas al programa económico de Milei: “No hay libertad sin justicia social”

“Hay dos economías”, advirtió la central obrera

El comunicado también cuestionó la distribución de los beneficios del programa económico. “No hay dos velocidades en este programa económico vigente. Hay dos economías”, advirtió la CGT, que contrapuso una economía concentrada en los sectores que capturan la mayor parte de la renta con otra, la de las grandes mayorías, donde “la plata no alcanza” y las condiciones de los trabajadores son cada vez peores.