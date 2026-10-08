La CGT lanzó duras críticas al programa económico de Milei: “No hay libertad sin justicia social”
La central obrera se movilizó bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y advirtió sobre el aumento de la desocupación, el deterioro de los ingresos y las condiciones laborales.
Resumen para apurados
- La CGT se movilizó este jueves en Buenos Aires contra el plan económico de Javier Milei, denunciando el deterioro industrial, la desocupación y la pérdida del poder adquisitivo.
- Bajo el lema en defensa de la industria nacional, la central obrera difundió un documento que alerta sobre el quiebre de pymes, la caída del consumo y la creciente pobreza.
- La protesta profundiza el enfrentamiento entre el sindicalismo y el Gobierno, anticipando mayor conflictividad social ante la apertura comercial y el ajuste estatal.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves y lanzó fuertes críticas contra el plan económico de Javier Milei al denunciar el deterioro de la actividad productiva y la pérdida de puestos de trabajo.
Tras la marcha, que se realizó bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la central obrera difundió un comunicado con duras críticas al Gobierno, en el que denunció que el programa económico “está destruyendo el sistema productivo nacional”, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
También advirtió sobre el aumento de la desocupación, el deterioro de los ingresos y las condiciones laborales, la caída del consumo interno y la falta de financiamiento.
La CGT alertó sobre “una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad”, con hogares que atraviesan carencias alimentarias severas, endeudamiento familiar y dificultades para acceder a medicamentos. También cuestionó el desfinanciamiento de la salud, la educación, la investigación científica y la obra pública.
En defensa de la industria nacional, la central obrera planteó que el achicamiento de la actividad productiva no solo provoca quebrantos empresariales, sino que además perjudica la cadena de pagos y debilita las economías regionales.
“No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria”, remarcó.
“Hay dos economías”, advirtió la central obrera
El comunicado también cuestionó la distribución de los beneficios del programa económico. “No hay dos velocidades en este programa económico vigente. Hay dos economías”, advirtió la CGT, que contrapuso una economía concentrada en los sectores que capturan la mayor parte de la renta con otra, la de las grandes mayorías, donde “la plata no alcanza” y las condiciones de los trabajadores son cada vez peores.
La central obrera profundizó sus críticas al Gobierno al señalar que “las argentinas y los argentinos no son su prioridad”.
“Frente a estas propuestas del ‘sálvese quien pueda’, nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada”, expresó la CGT.
La central sindical cerró el documento con una consigna que sintetizó el tono de la protesta: “No hay libertad sin justicia social”.