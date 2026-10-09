Video: se tiró del techo de un camión para salvar su vida durante el feroz aluvión en Chile

Las lluvias intensas en Chile desataron escenarios propios de una película de desastre. El aluvión que ocurrió este jueves en la capital del país y zonas aledañas provocó un caos en el que árboles, autos y colectivos fueron desplazados por las violentas corrientes que se formaron en distintas avenidas, impulsadas por la repentina crecida proveniente de la Cordillera de los Andes. Entre las imágenes más dramáticas, la hazaña de un hombre que debió colgarse de un árbol tras ser llevado por el torrente sobre la estructura de su vehículo demostró la gravedad de la catástrofe.