Video: así fue el momento exacto en que comenzó el aluvión en Santiago de Chile

Resumen para apurados
- Un aluvión por intensas lluvias afectó este jueves a Santiago de Chile, dejando al menos seis heridos y graves destrozos materiales.
- El desborde de Quebrada Honda y ductos tapados anegaron comunas como Las Condes, donde el agua arrastró autos y obligó a suspender clases.
- El Gobierno declaró zona de catástrofe y rige alerta roja de Senapred, mientras equipos de emergencia trabajan para mitigar nuevos riesgos.
Un impresionante aluvión sorprendió este jueves por la tarde a Santiago de Chile y otras localidades de la Región Metropolitana. Las intensas lluvias provocaron desbordes de cursos de agua y grandes corrientes de barro que avanzaron por las calles, arrastraron vehículos y afectaron viviendas. Al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor que sufrió una fractura.
La emergencia se agravó alrededor de las 17, cuando varias avenidas del sector noreste de la capital chilena quedaron bajo el agua en cuestión de minutos. Ante la magnitud del fenómeno, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para las comunas afectadas, mientras los equipos de emergencia desplegaron operativos de rescate y asistencia.
Aluvión en Santiago de Chile: Las Condes, la comuna más afectada
La situación más crítica se registró en Las Condes, ubicada en el sector precordillerano del noreste de Santiago. Allí, las calles se convirtieron en verdaderos ríos y la fuerza de la corriente arrastró automóviles, vehículos de transporte público y árboles.
Frente a la gravedad del episodio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento general de sus más de veinte dotaciones para atender las distintas emergencias. Su comandante, Giorgio Tromben, confirmó que seis personas resultaron lesionadas, incluido un menor que sufrió una fractura.
La respuesta también involucró al Gobierno chileno. Pasadas las 18.30, se informó que el presidente José Antonio Kast coordinaba las tareas junto con el ministro del Interior y había instruido el traslado de funcionarios, entre ellos el ministro de Obras Públicas, para colaborar con el municipio en los rescates y las acciones de contención.
El mandatario también se comunicó con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y con la directora de Senapred para conocer el alcance de los daños. Posteriormente, decretó la zona como área de catástrofe.
Como parte de las medidas adoptadas ante la emergencia, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases en Las Condes.
Qué provocó el aluvión en Santiago de Chile
Las primeras explicaciones oficiales señalaron que el fenómeno estaría relacionado con el desborde de cursos de agua provenientes de la zona precordillerana, en un contexto de intensas precipitaciones.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, explicó que la obstrucción de dos ductos paralelos, destinados a conducir el agua fuera del área urbana, habría contribuido a agravar la situación.
En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que el episodio se habría originado en el desborde de la Quebrada Honda, en sectores cercanos a la cordillera.
Además, se reportaron desbordes en el río Mapocho, especialmente en la zona donde confluye con el estero del Arrayán. Desde allí, el agua avanzó hacia áreas urbanizadas y generó nuevas complicaciones.
La emergencia también tuvo repercusiones en el sudoeste de la Región Metropolitana, particularmente en Talagante, donde el río Mapocho se une con el río Maipo.
Alerta por calles inundadas y vehículos arrastrados por el agua
La fuerza de la corriente obligó a las autoridades a emitir advertencias para evitar que los conductores ingresaran en las zonas comprometidas. Carabineros de Chile alertó sobre el avance de un importante caudal de agua por la calle General Blanche hacia el oeste, luego del desborde de un canal ubicado en Francisco Bulnes Correa.
Ante el peligro, el área de Transporte de la Región Metropolitana recomendó evitar la circulación por el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo y por la avenida General Blanche.
Las autoridades advirtieron que varios vehículos habían sido arrastrados por el agua y pidieron a la población no acercarse a los sectores afectados.
Por su parte, la Municipalidad de Las Condes solicitó evitar las zonas de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche mientras continuaban los trabajos de los equipos de emergencia.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud del aluvión, con calles cubiertas de agua y barro y vehículos desplazados por la corriente. La emergencia mantuvo en alerta a las autoridades de Santiago de Chile ante las consecuencias de los desbordes y las inundaciones.