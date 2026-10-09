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Impuesto a las Ganancias: ARCA extendió nuevamente el plazo para presentar declaración jurada

La prórroga alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del simplificado.

Impuesto a las Ganancias: ARCA extendió nuevamente el plazo para presentar declaración jurada
Foto: Neftan Servicios
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA prorrogó hasta el 30 de octubre la presentación de declaraciones juradas de Ganancias en Argentina para facilitar el cumplimiento tras la Ley de Inocencia Fiscal.
  • La medida, oficializada en el Boletín Oficial, extiende el plazo anterior del 13 de octubre y permite a personas humanas efectuar la gestión de manera digital con clave fiscal.
  • Como consecuencia, la categorización de Pequeño Contribuyente se pospuso al 16 de noviembre, otorgando mayor margen administrativo ante los recientes cambios impositivos.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la prórroga para la presentación de declaraciones juradas por el Impuesto a las Ganancias. La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto responsables del régimen general como a quienes ingresaron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

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El organismo anunció que se extendió el plazo, por lo que los alcanzados por el Impuesto a las Ganancias tendrán unos días más para presentar las declaraciones juradas. La medida fue publicada mediante la Resolución General 5911/2026 en el Boletín Oficial este jueves 8 de octubre. La nueva fecha estipulada fue anunciada para fin de mes, el próximo viernes 30, último día hábil de octubre. El vencimiento anterior había sido acordado para el martes 13.

Nuevas fechas de ARCA

El pasado 17 de septiembre se aprobó la Ley 27.826 de Inocencia Fiscal, cuyo objetivo es impulsar la actividad económica formal, dar mayor seguridad jurídica y facilitar la declaración y circulación de reservas en dólares. Sus disposiciones impactan en la liquidación del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025, razón por la que ARCA decidió mover la fecha original para facilitar el cumplimiento de las obligaciones.

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Por otra parte, el vencimiento del pago resultante no fue modificado y se mantuvo en el 27 de julio, tal como se había anunciado previamente. La fecha que sí se postergó, como consecuencia, fue la del proceso sistémico mediante el cual ARCA categoriza a los contribuyentes como “Pequeño Contribuyente”. El plazo estaba previsto para el 23 de octubre y ahora fue trasladado al 16 de noviembre.

Cómo presentar la declaración jurada

El trámite postergado por ARCA puede hacerse de forma virtual. Para hacerlo se necesitará conexión a internet, CUIT y clave fiscal.

Ingresar a la página oficial de ARCA con toda la documentación a mano. El ingreso pedirá CUIT y clave fiscal.

Buscar el servicio correspondiente. Seleccionar “Ganancias Personas Humanas - Portal integrado”.

Ingresar al Régimen General desde el formulario F. 711 o a la Declaración Jurada Simplificada, en caso de corresponder.

Verificar los ingresos, deducciones personales, retenciones, gastos admitidos y demás datos.

Una vez más, revisar la vista previa de los datos declarados y comprobar que sean correctos.

Confirmar la presentación, enviar la declaración y guardar la constancia que genera la plataforma para acreditar que la declaración fue realizada.

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El último paso, la corroboración de los datos declarados, es tal vez el más importante. En caso de que el sistema arroje la obligación de hacer un pago, el contribuyente deberá generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde la opción “Presentación de declaraciones juradas y pagos” en el sitio de ARCA y realizar el pago en los medios habilitados.

Como el vencimiento de pago fue fijado para fines de julio, quienes tengan un saldo deberán consultar su situación fiscal y si se agregaron intereses por pago fuera de término.

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