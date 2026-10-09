Impuesto a las Ganancias: ARCA extendió nuevamente el plazo para presentar declaración jurada

Por otra parte, el vencimiento del pago resultante no fue modificado y se mantuvo en el 27 de julio, tal como se había anunciado previamente. La fecha que sí se postergó, como consecuencia, fue la del proceso sistémico mediante el cual ARCA categoriza a los contribuyentes como “Pequeño Contribuyente”. El plazo estaba previsto para el 23 de octubre y ahora fue trasladado al 16 de noviembre.