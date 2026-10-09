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EN VIVO: Colapinto busca llegar de la mejor manera a la carrera sprint del GP de Singapur

FÓRMULA 1. Colapinto, antes de su salida a la práctica 1 del GP de Singapur.
FÓRMULA 1. Colapinto, antes de su salida a la práctica 1 del GP de Singapur.

El argentino quedó lejos de los primeros puestos en la primera práctica libre.

Hace 11 Min
09:19 hs

En instantes comienza la clasificación para la carrera de sprint

08:14 hs

Una vuelta con Franco en la práctica 1 de Singapur

07:53 hs

Horarios y cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Clasificación Sprint: 9.30

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6

Calasificación: 10

Domingo 11 de octubre

Carrera: 9

07:48 hs

Colapinto terminó 19° en la primera práctica libre

Franco Colapinto terminó en la 19° posición en el único entrenamiento previo a la qualy de la sprint. El argentino hizo pruebas con tanque lleno y neumáticos duros en el primer día del GP de Singapur. Pierre Gasly finalizó 9°.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto busca volver a sumar puntos este fin de semana en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur, donde tiene un examen exigente. Se trata de un circuito nocturno que combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos.

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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