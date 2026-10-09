EN VIVO: Colapinto busca llegar de la mejor manera a la carrera sprint del GP de Singapur

En instantes comienza la clasificación para la carrera de sprint
Una vuelta con Franco en la práctica 1 de Singapur
VUELTA LANZADA PARA FRANCO: Colapinto prueba con el tanque lleno en la práctica del #SingaporeGP. Mirá TODA la #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/Imj0AQifPe— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2026
Horarios y cronograma del GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
Clasificación Sprint: 9.30
Sábado 10 de octubre
Sprint: 6
Calasificación: 10
Domingo 11 de octubre
Carrera: 9
Colapinto terminó 19° en la primera práctica libre
Franco Colapinto terminó en la 19° posición en el único entrenamiento previo a la qualy de la sprint. El argentino hizo pruebas con tanque lleno y neumáticos duros en el primer día del GP de Singapur. Pierre Gasly finalizó 9°.
Lo que tenés que saber
El argentino Franco Colapinto busca volver a sumar puntos este fin de semana en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur, donde tiene un examen exigente. Se trata de un circuito nocturno que combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos.