Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo comenzó mucho antes de que se convirtieran en una de las parejas más famosas del mundo. En Rosario, durante su infancia, hubo una persona que compartió momentos con ambos y que fue parte de los vínculos que los acercaron: Lucas Scaglia, primo de ella y amigo del capitán de la Selección argentina desde sus primeros años.