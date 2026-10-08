Actividades para todo el fin de semana en San Miguel de Tucumán: tours, baile, encuentros, comida y más

La Oficina de Información Turística, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), atenderá en sus horarios habituales: de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21 y los sábados y domingos, de 8 a 20. El lunes 12 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, atenderá de 9 a 13 y de 14 a 20.