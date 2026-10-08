Actividades para todo el fin de semana en San Miguel de Tucumán: tours, baile, encuentros, comida y más

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó un variado cronograma de actividades culturales y turísticas gratuitas para vecinos y visitantes durante este fin de semana.
- La agenda incluye recorridos en bus turístico, la Ruta de la Empanada, talleres de danza, paseos en el Parque 9 de Julio y ferias en diversos espacios públicos de la ciudad.
- La iniciativa busca potenciar el turismo urbano y la recreación local, aunque se aconseja seguir el pronóstico del tiempo ante anuncios de lluvias para el fin de semana.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió el cronograma de actividades que estarán disponibles el fin de semana. Los capitalinos y los visitantes podrán participar de propuestas culturales, deportivas y sociales. Además, las clásicas ferias estarán en los puntos verdes de siempre de la ciudad.
La Oficina de Información Turística, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), atenderá en sus horarios habituales: de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21 y los sábados y domingos, de 8 a 20. El lunes 12 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, atenderá de 9 a 13 y de 14 a 20.
Actividades en San Miguel: viernes 9 de octubre
Caminata guiada a las 10 por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro en la Oficina de Información Turística en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Link de inscripción al final de la nota.
Pase turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Partida a las 12 desde Laprida primera cuadra. Los participantes visitarán tres restaurantes de la ciudad, donde podrán degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas.
Jornada de encuentro para estudiantes secundarios de 12 a 19 con propuestas de fútbol y vóley, música y talento, expresión artística, emprendimientos juveniles, juegos y recreación. Entrada libre y gratuita.
Obra de títeres "Aventuras caninas" en el merendero "Sembrando Sueños" (Silvano Bores 1324) a las 13. Entrada libre y gratuita.
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 14 a 20. Llevar DNI.
Taller de folclore gratuito a las 18 en la Plaza del Barrio San Martín, ubicada en Horacio Poviña y Alsina.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa de 19 a 20.30 en el Complejo Ledesma, avenida Sarmiento y 25 de Mayo, en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300 y en el Complejo Muñoz, Av. Juan B. Justo 2550.
Encuentro y torneo de ajedrez de 19 a 22 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532). Entrada libre para el público. Quienes asistan podrán recorrer los stands del evento, una muestra fotográfica de "Bobby Fischer en Tucumán" y poner a prueba sus destrezas desafiando a un bot en partidas de ajedrez en tiempo real.
Visitas guiadas en el Cementerio del Oeste (Asunción 150) a las 20. Entrada libre y gratuita.
Actividades en San Miguel: sábado 10 de octubre
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas de 10 a 13 y de 15 a 20 por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro a las 10 en la Oficina de Información Turística. Link de inscripción al final de la nota.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre. Talleres gratuitos a las 16.
Recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela a bordo del Bus Turístico SMT a las 16. Partida de Laprida primera cuadra. Link de inscripción al final de la nota.
Visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste a las 20.
Recorrido nocturno del Bus Turístico SMT "Las luces de mi ciudad". Encuentro a las 20 en Laprida primera cuadra. Link de inscripción al final de la nota.
“Serenata en el balcón” a las 20.30 a cargo del tenor Fabián Abad, en Casa Museo de la Ciudad. Entrada libre.
Actividades en San Miguel: domingo 11 de octubre
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas de 15 a 19, con entrada libre.
Festiferia Animalista en plaza Belgrano desde las 15. Estará presente la Carpa Sanitaria Municipal para brindar servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y orientación general sobre la salud y atención de las mascotas.
Circuito City Tour con Cementerio del Oeste: recorrido guiado a bordo del Bus Turístico. Partida a las 16 desde Laprida primera cuadra. Link de inscripción al final de la nota.
Taller de tango a las 19.30 en el Complejo Ledesma, 25 de Mayo y Av. Sarmiento. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 3816368195. Actividad gratuita.
La "Ruta del Sánguche de Milanesa" es una experiencia turística nocturna a bordo del Bus Turístico de la Municipalidad. Encuentro en Laprida primera cuadra a las 20. Link de inscripción al final de la nota.
Jornada del Bondi Milonguero en el Complejo Ledesma a las 20.30.