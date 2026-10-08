Lo conoció en un grupo de running, no se animaba a hablarle y terminó enamorándose entre kilómetros

La primera cita de Francisco Páez y Brisa Alderete tuvo una particularidad que hoy parece inevitable: hablaron de running prácticamente desde el principio hasta el final. Él estaba preparando el maratón de Buenos Aires y ella se entrenaba para el Cruce Calchaquí. El deporte ya ocupaba un lugar importante en sus vidas antes de que empezaran a conocerse, y terminó funcionando como uno de los primeros puntos de conexión entre ambos. Se habían cruzado a comienzos de 2025 porque Francisco era compañero de la hermana de Brisa en un grupo de runnig. Ella empezó a verlo en los entrenamientos y, con el tiempo, comenzaron a hacer cosas por fuera de esos encuentros. “A mí me gustó desde el principio”, reconoció Brisa. Francisco, en cambio, recuerda que todo se fue dando de manera natural, aunque rápidamente descubrieron que tenían una actividad que podía unirlos.