Rescataron a tres tucanes del mascotismo y los devolvieron a la naturaleza en San Javier

Tres tucanes fueron liberados en la Reserva San Pablo, en las yungas tucumanas, como parte del Proyecto Tucán, una iniciativa de reforzamiento de la población de esta especie en la provincia. Gonzalo Alejo Castillo, guardaparque de la Universidad San Pablo-T, explicó a LA GACETA que uno de los ejemplares había sido rescatado de una vivienda luego de una denuncia por mascotismo.