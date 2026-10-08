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Rescataron a tres tucanes del mascotismo y los devolvieron a la naturaleza en San Javier

Los ejemplares fueron liberados en la Reserva San Pablo, como parte de un proyecto que busca recuperar la población de esta especie y contribuir a la conservación de las yungas tucumanas.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ambientalistas liberaron a tres tucanes en la Reserva San Pablo de Tucumán tras rescatarlos del mascotismo, para reforzar la población de la especie en las yungas.
  • Un ejemplar fue decomisado en una casa tras una denuncia, mientras que los otros dos provinieron de un bioparque de Córdoba criado con técnicas que evitaron el apego humano.
  • La reinserción busca restaurar las yungas gracias al rol de estas aves como dispersoras de semillas, además de concientizar sobre el daño del tráfico ilegal de fauna.
Resumen generado con IA

Tres tucanes fueron liberados en la Reserva San Pablo, en las yungas tucumanas, como parte del Proyecto Tucán, una iniciativa de reforzamiento de la población de esta especie en la provincia. Gonzalo Alejo Castillo, guardaparque de la Universidad San Pablo-T, explicó a LA GACETA que uno de los ejemplares había sido rescatado de una vivienda luego de una denuncia por mascotismo

El animal fue decomisado durante un procedimiento realizado por las autoridades y posteriormente ingresó al proceso de recuperación. Los otros dos tucanes llegaron desde Córdoba, provenientes del Bioparque de la Diversidad, donde forman parte de un proyecto de crianza. Según explicó Castillo, allí se trabaja para evitar que las aves desarrollen una dependencia de las personas.

“Tratan de improntarlos lo menos posible y de acostumbrarlos lo menos posible a la presencia humana”, señaló. Para eso, utilizan trajes especiales, títeres y otros métodos que buscan evitar que los animales asocien a los seres humanos con la alimentación.

Un proyecto para recuperar la especie

Los tres ejemplares liberados llegaron a Tucumán en el marco del Proyecto Tucán, que busca reforzar la población de esta especie en la provincia. El programa es desarrollado en conjunto por la Universidad San Pablo-T, la Reserva San Pablo, la Reserva Experimental Horco Molle y la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de Tucumán.

El tucán es una de las especies más emblemáticas de las yungas y, justamente por su aspecto llamativo, también se encuentra entre los animales afectados por el mascotismo.

Castillo advirtió que esta práctica continúa siendo un problema tanto en Tucumán como en otras zonas del país. “Cada día se está trabajando más en concientizar y educar a las personas para que entiendan los peligros y el impacto negativo que genera, no solo en la misma especie sino también en todo el medio ambiente”, explicó.

La importancia del tucán va más allá de su valor como especie nativa. Estas aves cumplen un papel fundamental en el ecosistema porque son grandes dispersoras de semillas. Se alimentan principalmente de frutos y, al desplazarse, transportan las semillas hacia otros sectores, favoreciendo la regeneración de la vegetación nativa.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

El peligro del mascotismo

El tucán no es la única especie afectada por la captura ilegal. De acuerdo con Castillo, entre los animales que suelen ser víctimas del tráfico para tenerlos como mascotas también aparecen distintas especies de aves y las tortugas terrestres.

“Las tortugas terrestres tienen mucho tráfico, sobre todo desde el norte hacia el sur”, explicó.

El problema tampoco termina cuando una persona decide liberar a un animal que ya no puede mantener. Soltarlo en cualquier lugar puede representar un riesgo para la fauna silvestre, especialmente si el ejemplar adquirió alguna enfermedad durante su cautiverio.

Una reserva de 3.500 hectáreas

La Reserva San Pablo se encuentra al sur de las sierras de San Javier y cuenta con aproximadamente 3.500 hectáreas. El área protegida se extiende desde la base del cerro, en las inmediaciones de la comuna de San Pablo, hasta sectores de las sierras y zonas cercanas al río Lules.

El lugar conserva una importante porción de la ecorregión de las yungas, considerada una de las zonas con mayor biodiversidad del país. Allí pueden encontrarse tucanes, urracas, loros y distintas especies de mamíferos, entre ellos osos meleros, ocelotes, corzuelas y pecaríes.

Sin embargo, el ecosistema enfrenta distintas amenazas. Castillo mencionó entre las principales a la fragmentación provocada por los desmontes, los incendios, la cacería y el trampeo de aves.

“Las yungas es una ecorregión bastante reducida, sobre todo aquí en la provincia”, explicó.

El guardaparque también señaló que algunas prácticas de captura de aves están vinculadas a costumbres que se transmiten desde hace años, como la utilización de hondas para cazar pájaros. Esa actividad puede terminar extendiéndose hacia zonas de monte y afectar a especies nativas y amenazadas.

Tucán rescatado en Tucumán Tucán rescatado en Tucumán MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Cómo visitar la Reserva San Pablo

La Reserva San Pablo recibe visitantes los fines de semana, de 9 a 14. Cuenta con dos senderos de trekking con diferentes niveles de dificultad.

Uno de ellos conduce hasta la cascada del río Huaycondo. Es un recorrido de dificultad media-alta, que demanda entre cuatro y cinco horas entre ida y vuelta, por lo que desde la reserva recomiendan que sea realizado por personas con experiencia en senderismo y con la preparación adecuada.

El segundo sendero tiene unos dos kilómetros y presenta una dificultad menor, por lo que resulta más accesible para las familias. El recorrido demanda aproximadamente una hora y media.

Desde la reserva recomiendan comunicarse previamente para coordinar la visita y consultar las condiciones de los senderos, especialmente ante la llegada de las lluvias, que pueden afectar su estado.

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