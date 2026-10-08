J. K. Rowling publicará dos nuevos libros del mundo de Harry Potter

Resumen para apurados
- J. K. Rowling publicará en febrero de 2027 dos nuevos libros del universo Harry Potter sobre Minerva McGonagall y los gemelos Weasley para expandir las historias de la saga.
- Las obras integran la serie infantil Pocket Potters, iniciada en 2025, que ya profundizó en personajes como Harry, Hermione, Dumbledore y Hagrid mediante detalles biográficos.
- Los lanzamientos coincidirán con el final de la primera temporada de la serie en HBO Max, consolidando la vigencia comercial del universo mágico ante nuevas generaciones.
La saga de Harry Potter no se limita a los libros ni mucho menos a las películas. Los seguidores más cercanos saben que en torno al mundo mágico hay un buen catálogo de libros y extras que completan la historia y acercan a los lectores y aficionados al castillo de Hogwarts. Esta vez, se dio a conocer que la autora prevé publicar dos nuevos libros que ampliarán el mundo del joven mago.
El Wizarding World no deja de crecer. Mientras que este año llegarán a las plataformas los primeros capítulos de la serie de Harry Potter, está programado que en 2027 lleguen los dos nuevos libros del mundo mágico. Con el fin de la primera temporada de la serie –que estará basada en el primer libro de J. K. Rowling–, saldrán a la venta dos nuevos libros en la versión infantil Pocket Potters.
¿Qué es Pocket Potters?
Además de las siete novelas principales, J. K. Rowling complementó la historia con otros escritos que explican gran parte de lo que se conoce y desconoce sobre la historia de los magos. La autora publicó otros libros atribuidos a la biblioteca de Hogwarts, la escuela de magia: "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", "Quidditch a través de los tiempos" y "Los cuentos de Beedle el Bardo". Además, hay un guion teatral de "Harry Potter y el legado maldito".
Como una profundización en las historias de cada personaje, en 2025 empezaron a publicarse las ediciones de "Pocket Potters". Los tres primeros ampliaron las historias de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Luego salieron las historias de Albus Dumbledore, Luna Lovegood, Dobby y Hagrid, todos personajes de la saga.
En 2027 se espera que se publiquen las historias de otros personajes igualmente queridos de la historia: la de la profesora Minerva McGonagall y la de los gemelos Fred y George.
¿De qué tratarán los nuevos libros de Harry Potter?
Aunque no ampliarán demasiado la historia ya conocida, los Pocket Potters brindarán detalles específicos sobre cada uno de los personajes en los que se centren. En el caso de McGonagall, abordará la capacidad de la profesora para convertirse en un animal, se explayará en la relación que logra construir con Harry y también se hablará de su vínculo con el resto de los profesores y su cargo como jefa de la casa de Gryffindor, a la que pertenecen los protagonistas.
Para la edición sobre los traviesos y creativos gemelos Weasley se hará un repaso por su paso por Hogwarts y la apertura de la tienda Sortilegios Weasley. No podría faltar una mención especial al amplio abanico de accidentes que desencadenaron sus ingeniosos trucos y travesuras en la escuela y a cierta influencia que ejercieron sobre Potter en algunas oportunidades.
Se espera que el lanzamiento se haga en febrero de 2027, luego de la primera temporada de la serie de HBO Max que se estrenará el 25 de diciembre.