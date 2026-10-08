J. K. Rowling publicará dos nuevos libros del mundo de Harry Potter

¿De qué tratarán los nuevos libros de Harry Potter?

Aunque no ampliarán demasiado la historia ya conocida, los Pocket Potters brindarán detalles específicos sobre cada uno de los personajes en los que se centren. En el caso de McGonagall, abordará la capacidad de la profesora para convertirse en un animal, se explayará en la relación que logra construir con Harry y también se hablará de su vínculo con el resto de los profesores y su cargo como jefa de la casa de Gryffindor, a la que pertenecen los protagonistas.