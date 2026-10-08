"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

La dedicatoria de Lionel Messi a Juan Musso

Musso le pidió a Messi que firmara su camiseta como recuerdo de su despedida de la Selección. El capitán argentino aprovechó la ocasión para dejarle una dedicatoria particular al arquero del Atlético de Madrid, quien luego decidió mostrarla públicamente. "Para Juan, con mucho cariño. Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes".