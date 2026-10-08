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"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

El arquero suplente de la Selección argentina acompañó su mensaje con un "Gracias eternas" para La Pulga.

Juan Musso reveló qué le escribió Lionel Messi en la camiseta que le firmó
Juan Musso reveló qué le escribió Lionel Messi en la camiseta que le firmó TyC Sports
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Musso reveló la dedicatoria en broma que Lionel Messi le firmó en su camiseta tras disputar su último partido con la Selección argentina en el Monumental.
  • Messi cerró su ciclo de 21 años en la Albiceleste ante Benín; la frase aludía en tono afectuoso a los goles que le convertía al arquero durante los entrenamientos.
  • El gesto refleja la intimidad y camaradería del plantel albiceleste tras sellar el retiro del capitán, marcando el fin de una era histórica para el fútbol argentino.
Resumen generado con IA

Juan Musso, arquero suplente de la Selección argentina, mostró en sus redes sociales la particular dedicatoria que Lionel Messi le escribió en una camiseta durante su despedida del conjunto nacional. El futbolista del Atlético de Madrid había aprovechado el histórico momento para pedirle al capitán argentino que le dejara un recuerdo.

El show que no pudo realizarse en la despedida de Messi: qué pasó en el Monumental

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La respuesta de Messi no pasó inadvertida y Musso decidió compartir la imagen con sus seguidores. El gesto se produjo luego del último partido del rosarino con la Albiceleste, una noche en la que volvió a ser protagonista con un gol y dos asistencias ante Benín en el Monumental.

La dedicatoria de Lionel Messi a Juan Musso

Musso le pidió a Messi que firmara su camiseta como recuerdo de su despedida de la Selección. El capitán argentino aprovechó la ocasión para dejarle una dedicatoria particular al arquero del Atlético de Madrid, quien luego decidió mostrarla públicamente. "Para Juan, con mucho cariño. Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes".

La curiosa dedicatoria que Lionel Messi le escribió a Juan Musso en su despedida de la Selección La curiosa dedicatoria que Lionel Messi le escribió a Juan Musso en su despedida de la Selección Instagram

El encuentro entre ambos se produjo en el cierre de una etapa histórica para Messi. Después de 21 años en la Selección Mayor, el futbolista rosarino puso punto final a su ciclo con la camiseta argentina tras el amistoso frente a Benín.

En ese partido, Messi volvió a destacarse: convirtió un gol de penal y participó en los otros dos tantos del equipo mediante dos asistencias.

El emotivo adiós de Messi a la Selección Argentina

Una vez terminado el encuentro en el Monumental, Messi brindó un discurso en el campo de juego y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Al día siguiente, el capitán argentino reconoció que le habían quedado “muchas cosas por decir” y publicó un extenso mensaje en sus redes sociales. En el texto también recordó a Diego Armando Maradona y agradeció el acompañamiento recibido durante todos sus años con la Albiceleste.

“Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, escribió Messi.

Musso y sus pocos minutos con la Selección

La relación entre Musso y Messi se desarrolló principalmente durante los entrenamientos de la Selección, ya que ambos nunca llegaron a enfrentarse en sus respectivas etapas en clubes.

El arquero surgido de Racing suele integrar los equipos suplentes durante las prácticas, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez se mantuvo como una de las principales opciones del cuerpo técnico en las convocatorias.

Musso apenas disputó dos partidos con la camiseta argentina. Jugó los 90 minutos en el triunfo 3-0 ante Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas, y participó durante 16 minutos en la goleada 5-0 frente a Zambia, en un amistoso. Actualmente, el arquero es dirigido por Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

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