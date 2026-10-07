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El show que no pudo realizarse en la despedida de Messi: qué pasó en el Monumental

Sergio Torres y Grupo Cali tenían previsto cerrar la histórica noche del capitán argentino, pero la presentación fue suspendida por inconvenientes organizativos. Los artistas luego se encontraron con Messi en el vestuario.

Sergio Torres y Lionel Messi.
Sergio Torres y Lionel Messi.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El show de Sergio Torres y Grupo Cali en el Monumental fue cancelado por problemas organizativos tras la despedida de Lionel Messi de la Selección.
  • Aunque fue anunciado en la transmisión oficial tras vencer a Benín, fallas de logística impidieron el recital; luego, los artistas visitaron a Messi en el vestuario.
  • La cancelación afectó el cierre festivo del homenaje al capitán, mientras la banda se disculpó en redes y agradeció el emotivo encuentro privado con el futbolista.
Resumen generado con IA

La despedida de Lionel Messi de la Selección tenía preparado un cierre musical en el Monumental que finalmente no pudo desarrollarse como estaba previsto. Sergio Torres y Grupo Cali, dos referentes de la música santafesina, iban a presentarse juntos después del partido frente a Benín, pero inconvenientes relacionados con la organización impidieron completar el show.

La actuación incluso había sido anunciada durante la transmisión oficial. Sin embargo, una vez terminado el encuentro, los músicos no pudieron concretar la presentación esperada.

Grupo Cali recurrió posteriormente a sus redes sociales para explicar lo ocurrido. “Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario. Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento”, expresó la banda.

Además, remarcaron que la situación fue ajena a los artistas. “Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, aunque lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”, señalaron.

El encuentro con Messi en el vestuario

Pese al inconveniente, los músicos tuvieron la posibilidad de compartir un momento con el capitán argentino. Darío Zanco, líder de Grupo Cali, y Sergio Torres, primer vocalista de la agrupación y actualmente solista, se fotografiaron junto a Messi después de la victoria frente a Benín.

Torres también dejó un emotivo mensaje. “Gracias, Leo, por la oportunidad de cerrar mi show despidiéndote en tu último partido con la Selección. Un momento que voy a guardar para siempre en mi corazón”, expresó.

“Gracias por tantas alegrías, por hacernos tan felices y por llevar nuestra bandera a lo más alto”, agregó el cantante, quien cerró su publicación agradeciendo al capitán por los momentos vividos con la camiseta argentina.

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