"El último tango": las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

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Resumen para apurados
- Lionel Messi se retiró de la Selección argentina ante 85.000 hinchas en el Monumental tras vencer a Benín, hecho que acaparó las portadas de la prensa mundial.
- El capitán cerró su ciclo albiceleste con un gol y dos asistencias en una noche marcada por la emoción del público, un show de drones y las lágrimas del cuerpo técnico.
- La salida del astro marca el fin de la era más laureada del fútbol argentino y abre una etapa de recambio generacional en el seleccionado de cara a futuras competencias.
En una noche cargada de lágrimas, homenajes y ovaciones en un Monumental colmado por más de 85.000 personas, Lionel Messi le puso el punto final a su legendario ciclo en la selección argentina. La victoria por 3-0 frente a Benín, coronada con un gol y dos asistencias del capitán, provocó una ola de tributos y despedidas que dominó las portadas deportivas de todo el mundo.
ge / Globo Esporte (Brasil): "Análisis: Messi fue el sueño despierto de los argentinos que todo hincha querría vivir"
Bleacher Report (Estados Unidos): "Lionel Messi reacciona a su retiro de Argentina tras su último partido: 'El día más triste de mi carrera'"
Folha de S.Paulo (Brasil): "Entre lágrimas, Messi se despide de la camiseta 10 de Argentina con un gol y asistencias"
La Gazzetta dello Sport (Italia): "Drones, Scaloni en lágrimas y el recuerdo de su padre: el último tango de Messi con Argentina"
The Independent (Reino Unido): "Lionel Messi se despide entre lágrimas de Argentina: 'Lo más maravilloso'"
Corriere della Sera (Italia): "Messi, adiós a la Selección con gol: Argentina se detiene por el último tango de la Pulga"
Lance! (Brasil): "El último baile: Messi emociona al mundo en su adiós a Argentina"
Sky Sports (Reino Unido): "Lionel Messi pone fin a su carrera en Argentina con un gol y dos asistencias contra Benín en una noche emotiva"
Tuttosport (Italia): "Messi, un gol y dos asistencias en el último tango: 'Los voy a extrañar'. El adiós a la leyenda"
UOL (Brasil): "Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias"
O Globo (Brasil): "Lágrimas, gol y show de drones: cómo fue el último tango de Messi con la selección argentina"
The Telegraph (Reino Unido): "Messi se despide entre lágrimas de Argentina en su último partido"
BBC Sport (Reino Unido): "Messi 10" (homenaje gráfico con la evolución de su carrera a lo largo de los años)
Punch Sports Extra (Nigeria): "¡Adiós, Lionel! Los nigerianos rinden tributo a Messi tras su retiro internacional"
El País (España)
Mundo Deportivo (España)
Sport (España)
AS (España)
ABC (España)
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