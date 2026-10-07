"El último tango": las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

En una noche cargada de lágrimas, homenajes y ovaciones en un Monumental colmado por más de 85.000 personas, Lionel Messi le puso el punto final a su legendario ciclo en la selección argentina. La victoria por 3-0 frente a Benín, coronada con un gol y dos asistencias del capitán, provocó una ola de tributos y despedidas que dominó las portadas deportivas de todo el mundo.

ge / Globo Esporte (Brasil): "Análisis: Messi fue el sueño despierto de los argentinos que todo hincha querría vivir"

Bleacher Report (Estados Unidos): "Lionel Messi reacciona a su retiro de Argentina tras su último partido: 'El día más triste de mi carrera'"

Folha de S.Paulo (Brasil): "Entre lágrimas, Messi se despide de la camiseta 10 de Argentina con un gol y asistencias"

La Gazzetta dello Sport (Italia): "Drones, Scaloni en lágrimas y el recuerdo de su padre: el último tango de Messi con Argentina"

The Independent (Reino Unido): "Lionel Messi se despide entre lágrimas de Argentina: 'Lo más maravilloso'"

Corriere della Sera (Italia): "Messi, adiós a la Selección con gol: Argentina se detiene por el último tango de la Pulga"

Lance! (Brasil): "El último baile: Messi emociona al mundo en su adiós a Argentina"

Sky Sports (Reino Unido): "Lionel Messi pone fin a su carrera en Argentina con un gol y dos asistencias contra Benín en una noche emotiva"

Tuttosport (Italia): "Messi, un gol y dos asistencias en el último tango: 'Los voy a extrañar'. El adiós a la leyenda"

UOL (Brasil): "Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias"

O Globo (Brasil): "Lágrimas, gol y show de drones: cómo fue el último tango de Messi con la selección argentina"

The Telegraph (Reino Unido): "Messi se despide entre lágrimas de Argentina en su último partido"

BBC Sport (Reino Unido): "Messi 10" (homenaje gráfico con la evolución de su carrera a lo largo de los años)

Punch Sports Extra (Nigeria): "¡Adiós, Lionel! Los nigerianos rinden tributo a Messi tras su retiro internacional"

El País (España)

Mundo Deportivo (España)

Sport (España)

AS (España)