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"El último tango": las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

De las lágrimas de Scaloni y el Monumental al impacto en Europa y Brasil. Así reflejaron los diarios del planeta la histórica noche del adiós definitivo del capitán argentino.

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi se retiró de la Selección argentina ante 85.000 hinchas en el Monumental tras vencer a Benín, hecho que acaparó las portadas de la prensa mundial.
  • El capitán cerró su ciclo albiceleste con un gol y dos asistencias en una noche marcada por la emoción del público, un show de drones y las lágrimas del cuerpo técnico.
  • La salida del astro marca el fin de la era más laureada del fútbol argentino y abre una etapa de recambio generacional en el seleccionado de cara a futuras competencias.
Resumen generado con IA

En una noche cargada de lágrimas, homenajes y ovaciones en un Monumental colmado por más de 85.000 personas, Lionel Messi le puso el punto final a su legendario ciclo en la selección argentina. La victoria por 3-0 frente a Benín, coronada con un gol y dos asistencias del capitán, provocó una ola de tributos y despedidas que dominó las portadas deportivas de todo el mundo.

ge / Globo Esporte (Brasil): "Análisis: Messi fue el sueño despierto de los argentinos que todo hincha querría vivir"

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

Bleacher Report (Estados Unidos): "Lionel Messi reacciona a su retiro de Argentina tras su último partido: 'El día más triste de mi carrera'"

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

Folha de S.Paulo (Brasil): "Entre lágrimas, Messi se despide de la camiseta 10 de Argentina con un gol y asistencias"

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

La Gazzetta dello Sport (Italia): "Drones, Scaloni en lágrimas y el recuerdo de su padre: el último tango de Messi con Argentina"

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

The Independent (Reino Unido): "Lionel Messi se despide entre lágrimas de Argentina: 'Lo más maravilloso'"

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

Corriere della Sera (Italia): "Messi, adiós a la Selección con gol: Argentina se detiene por el último tango de la Pulga"

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

Lance! (Brasil): "El último baile: Messi emociona al mundo en su adiós a Argentina"   

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

Sky Sports (Reino Unido): "Lionel Messi pone fin a su carrera en Argentina con un gol y dos asistencias contra Benín en una noche emotiva"   

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

Tuttosport (Italia): "Messi, un gol y dos asistencias en el último tango: 'Los voy a extrañar'. El adiós a la leyenda"   

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

UOL (Brasil): "Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias"   

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

O Globo (Brasil): "Lágrimas, gol y show de drones: cómo fue el último tango de Messi con la selección argentina"   

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

The Telegraph (Reino Unido): "Messi se despide entre lágrimas de Argentina en su último partido"   

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BBC Sport (Reino Unido): "Messi 10" (homenaje gráfico con la evolución de su carrera a lo largo de los años)   

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

Punch Sports Extra (Nigeria): "¡Adiós, Lionel! Los nigerianos rinden tributo a Messi tras su retiro internacional"

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El País (España)   

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Mundo Deportivo (España)

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Sport (España)

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

AS (España)

El último tango: las portadas de los medios de todo el mundo se rindieron ante la despedida de Messi de la Selección

ABC (España)

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