Messi, Maradona y la reducción de daños

Resumen para apurados
- Especialistas debatieron en Technovation sobre longevidad y reducción de daños, instando a planificar políticas de salud ante el acelerado cambio demográfico en Argentina.
- Bajo la metáfora de Messi y Maradona, contrastaron la planificación con la improvisación ante la fuerte caída de natalidad y la necesidad de regular hábitos dañinos.
- El debate anticipa que el Estado deberá liderar reformas sanitarias y tecnológicas para garantizar que la mayor expectativa de vida se traduzca en años de salud plena.
La pregunta surgió en el medio del panel. La moderadora preguntó: “Andrea, hablamos sobre el tema costos y longevidad, ¿no? ¿Cómo hacemos, digamos, para llegar bien a la longevidad? Y además, un día para el otro nos cambió como la estructura de costos. ¿Cómo?”.
-Te lo voy a contestar de una forma, aprovechando el evento de ayer: siendo más Messi, menos Maradona.
El intercambio fue el nudo de la mesa panel sobre “El rol de las políticas públicas para promover la reducción de daños y la transición de los consumidores”, que en el marco de Technovation, abordaron Andrea Falcone, cofundadora y responsable regional de The Shift; Juan Facundo Teme, especialista en Políticas Públicas y Asuntos Regulatorios; y el médico Hernán Seoane. La conversación, moderada por Carla Quiroga, secretaria de Redacción de Verticales de La Nación.
“Nosotros, en general en el mundo, pero en particular en la Argentina, estamos muy acostumbrados a la coyuntura. Esto nos pasa a nosotros como personas, les pasa a los líderes de empresas y les pasa a quienes nos gobiernan, ¿Cuántos de acá estuvieron cuando Maradona hizo el repechaje en Australia? ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. ¿Qué decíamos? Nos quedamos fuera del mundial. Que venga Maradona y nos salve. Nosotros trabajamos en nuestro último evento en el método Scaloni. Eso tenía que ver no con salvarnos la papa del fuego, sino con construir una selección que integre múltiples generaciones que trabajen con un objetivo común y ahí donde Messi dejara de estar en un pedestal y pudiera trabajar en conjunto hacia un objetivo. Lo que hubo fue planificación.
Así respondió Falcone aquella pregunta, pero el eje del debate fue la reducción de daños y el papel de las políticas públicas fueron algunos de los ejes del panel, partió de un escenario marcado por el cambio demográfico y el aumento de la expectativa de vida. Falcone planteó que, en Argentina, la natalidad cayó casi un 50% en apenas 10 años, un proceso que obliga a repensar con rapidez los sistemas de salud y las políticas públicas. “Tenemos un desafío enorme porque básicamente lo que impulsa el cambio demográfico es un cambio de reglas de juego a toda velocidad”, señaló. Para la especialista, el desafío no debería entenderse como una crisis, sino como la necesidad de adaptar los sistemas a una población que vivirá durante más años.
Unos 23 años más
En esa línea, Seoane puntualizó la diferencia entre expectativa de vida y años vividos con salud plena. Según explicó, una persona de 60 años en América Latina tiene en promedio una expectativa de vivir unos 23 años más, pero solamente unos 16 años con cierta plenitud en su salud. “Entonces, ahí tenemos un desafío de cómo podemos vivir más años y vivirlos con salud plena”, dijo. El médico también destacó la necesidad de intervenir antes, desde la adultez joven, y de abandonar una mirada centrada exclusivamente en el hospital para avanzar hacia un sistema que llegue al individuo y contemple factores sociales, económicos y ambientales.
Según Teme, uno de los desafíos centrales en materia de políticas públicas sobre tabaquismo es incorporar nuevos paradigmas y ampliar las herramientas disponibles. Advirtió que la Argentina comenzó a modificar su enfoque a partir de la regulación desde este año y destacó la reducción de daños como una alternativa dentro de las estrategias de salud pública. “Por suerte, Argentina ya está cambiando de mentalidad, porque dejar el paternalismo de lado nos ofrece un abanico de herramientas”, sostuvo. Como ejemplo internacional, mencionó a Suecia y su evolución en los niveles de tabaquismo.
Ritmos diferentes
El debate también puso sobre la mesa cuál debería ser el rol del Estado frente a estos cambios. Falcone sostuvo que debe generar “entornos habilitantes” para que las personas puedan tomar decisiones vinculadas con su salud, prevención y autonomía. A su vez, planteó que existe una brecha entre la velocidad con la que innovan las empresas y organizaciones y la capacidad de adaptación estatal. “Las organizaciones van a ir innovando más rápidamente y el rol del Estado va a ser por lo menos ir acompañando esa innovación, con normativa y especialmente acompañando a los sectores más vulnerables”, afirmó.
Seoane propuso ir un paso más allá: para él, el Estado no debería limitarse a acompañar, sino que tendría que liderar los procesos de transformación sanitaria. “El Estado debe liderar estos procesos”, afirmó. En su visión, esto implica facilitar la transformación, generar espacios de interacción entre distintos actores y anticiparse a problemas que requieren años de planificación. Como ejemplo, señaló que la formación de un profesional de la salud puede demandar entre 10 y 15 años, mientras que las necesidades del sistema ya están cambiando.
Planificación
La discusión sobre la planificación también apareció vinculada al costo de vivir más años: “Lo que se necesita es planificación. Tenemos que empezar a hablar de diseño”. Para la especialista, esa estrategia debe atravesar las políticas públicas, las organizaciones y las decisiones individuales, porque los sistemas de salud y previsionales deberán enfrentar una población más longeva y con nuevas necesidades.
Por su parte, Teme volvió sobre la reducción de daños y sostuvo que las decisiones vinculadas con el consumo también forman parte de la planificación de la propia vida. “Por eso la reducción de daño es un principio muy noble, pero que tristemente, por lo menos en nuestro país, no ha tomado mucha notoriedad pública en el campo del tabaquismo”, afirmó. También señaló que este principio aparece en otros ámbitos y que debería estar acompañado por información veraz y basada en evidencia científica, además de políticas de prevención de la iniciación y protección de los menores de edad.
Hacia el cierre, Seoane planteó que el futuro de la salud pública dependerá de la capacidad de pasar de una mirada basada en momentos aislados a otra que permita comprender la trayectoria completa de las personas. La inteligencia artificial, el almacenamiento y procesamiento de datos pueden contribuir a ese cambio, según explicó, al permitir analizar información de manera continua y diseñar intervenciones más específicas. Falcone, por su parte, resumió el desafío desde la prevención y la responsabilidad individual: “Hay que tomar conciencia de que la vida va a ser mucho más larga”. Para los panelistas, el desafío consiste en anticiparse a esa transformación y combinar regulación, información, innovación y decisiones individuales.