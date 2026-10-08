Messi, Maradona y la reducción de daños

“Nosotros, en general en el mundo, pero en particular en la Argentina, estamos muy acostumbrados a la coyuntura. Esto nos pasa a nosotros como personas, les pasa a los líderes de empresas y les pasa a quienes nos gobiernan, ¿Cuántos de acá estuvieron cuando Maradona hizo el repechaje en Australia? ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. ¿Qué decíamos? Nos quedamos fuera del mundial. Que venga Maradona y nos salve. Nosotros trabajamos en nuestro último evento en el método Scaloni. Eso tenía que ver no con salvarnos la papa del fuego, sino con construir una selección que integre múltiples generaciones que trabajen con un objetivo común y ahí donde Messi dejara de estar en un pedestal y pudiera trabajar en conjunto hacia un objetivo. Lo que hubo fue planificación.