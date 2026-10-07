El último posteo de Piero días antes de morir: “Es muy fuerte escuchar mi voz allí”

Sobre el contenido de la canción, el músico señaló que la letra remite a sus orígenes y a una infancia atravesada por la vida barrial. “La canción habla sobre los orígenes humildes, la vida en el barrio, las calles angostas y la conexión con la gente común. Es un relato nostálgico”, escribió, y citó un fragmento de la letra original en italiano: “Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas”.