El último posteo de Piero días antes de morir: “Es muy fuerte escuchar mi voz allí”

Resumen para apurados
- El cantautor Piero De Benedictis falleció a los 81 años en Argentina, dejando como último mensaje su emoción por ser parte de un desfile en París.
- Días antes, celebró que la firma Saint Laurent eligiera su canción 'Io vengo', inspirada en su infancia y raíces italianas, para musicalizar su pasarela.
- La partida del autor de 'Mi viejo' enluta a la música hispanoamericana y reafirma la vigencia global de un repertorio que trascendió generaciones.
La muerte de Piero De Benedictis a los 81 años generó una profunda tristeza en el mundo de la música y el espectáculo. El cantautor, reconocido por temas como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, compartió un emotivo posteo como una de sus últimas publicaciones públicas antes de su fallecimiento.
“Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile de la colección Verano 2027 en París”, escribió el músico en Instagram, junto a un video del evento. La presentación tuvo lugar con la Torre Eiffel de fondo, bajo una puesta en escena con estética retrofuturista de luces y tonos dorados.
“Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile”, expresó Piero sobre el momento en que la pasarela parisina arrancó con su interpretación. La canción elegida para abrir el show fue “Io vengo”, versión en italiano de un tema que el artista también grabó en español bajo el título “Yo vengo”, y que forma parte de los inicios de su carrera musical.
Una canción ligada a sus raíces italianas
El cantautor explicó en su publicación el origen de esa versión en italiano, ligada a su historia personal. “La versión en italiano se debe a mis raíces italianas, yo nací en Italia, soy pugliese y emigré a Argentina de apenas tres años”, detalló.
Nacido en Gallipoli, en la región de Apulia, Piero había llegado al país junto a su familia cuando tenía tres años, un recorrido que marcó buena parte de su obra posterior.
Sobre el contenido de la canción, el músico señaló que la letra remite a sus orígenes y a una infancia atravesada por la vida barrial. “La canción habla sobre los orígenes humildes, la vida en el barrio, las calles angostas y la conexión con la gente común. Es un relato nostálgico”, escribió, y citó un fragmento de la letra original en italiano: “Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas”.
El último mensaje público de Piero
En su mensaje, Piero también describió el contraste sonoro que atravesó la canción durante el desfile, entre el tono melancólico de su voz y el viraje hacia una producción más contemporánea. “Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante, más relacionada al mundo de la moda imagino”, relató.
“La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos. Gracias por hacerme partícipe”, agregó, en una de las últimas reflexiones que compartió de manera pública.