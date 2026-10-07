Murió Piero, a los 81 años: se fue el autor de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo"
El cantautor italiano radicado en Argentina falleció este miércoles en Buenos Aires, luego de permanecer dos días internado. Fue una figura clave de la canción social y dejó himnos que atravesaron a varias generaciones.
Resumen para apurados
- El cantautor ítalo-argentino Piero falleció este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, luego de permanecer dos días internado.
- Inició su carrera en los años 60 y se consagró en el rock y la canción de protesta, colaborando con artistas como Mercedes Sosa y manteniéndose activo hasta sus últimos días.
- Su partida consolida el valor histórico de himnos como 'Mi viejo', cuya vigencia mantendrá viva su memoria en la cultura popular y el cancionero de toda América Latina.
Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años en Buenos Aires. El cantautor nacido en Italia y radicado en la Argentina construyó una extensa trayectoria dentro del rock y la canción social del país, con composiciones que se convirtieron en símbolos de la lucha popular y marcaron a varias generaciones.
El músico había permanecido dos días internado antes de su fallecimiento. Su última etapa profesional todavía lo encontraba activo. En abril pasado había realizado una serie de conciertos en Bogotá, donde interpretó las canciones de su disco para niños, La sinfonía inconclusa del mar, acompañado por un gran elenco de actores y bailarines.
Los grandes himnos de Piero
Piero fue reconocido principalmente por canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, esta última una composición que expresa su espíritu pacifista y que se convirtió en una de las piezas más representativas de su carrera.
Desde sus comienzos en la década de 1960, el artista ocupó un lugar destacado dentro de la música latinoamericana. A lo largo de los años compartió canciones y escenarios con grandes voces de la música argentina, entre ellas León Gieco y Mercedes Sosa.
Su obra quedó asociada a la canción social y a una mirada comprometida con las luchas populares, en una trayectoria que trascendió las fronteras de la Argentina.
La última publicación de Piero
Días antes de su muerte, Piero había utilizado sus redes sociales para agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber incluido su voz en la canción “Io Vengo” para la apertura del desfile de la colección de verano 2027 en París.
“Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile. El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados”, había escrito el músico.
Y agregó: “El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano”.
La publicación terminó siendo uno de sus últimos registros públicos. Piero murió este miércoles, dejando una obra que atravesó décadas y que convirtió canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” en parte de la memoria musical de varias generaciones.