Los secretos de la restauración de la Iglesia San Francisco y todo lo que todavía falta

El Templo San Francisco volvió a recibir a los tucumanos después de permanecer ocho años cerrado. Pero detrás de la reapertura hay una extensa tarea de restauración que comenzó en 2019 y que incluyó desde la reparación de grietas y fisuras en las bóvedas hasta complejos trabajos de apuntalamiento y consolidación estructural. Sin embargo, la recuperación todavía no terminó: hay sectores que requieren nuevas intervenciones y una de las principales preocupaciones está puesta en la cúpula y en la sacristía.