“Dios me ha premiado”: la vuelta de la iglesia San Francisco, tras ocho años

“Soy santiagueña pero llegué cuando tenía 12 años a Tucumán, desde entonces he participado casi toda mi vida en la iglesia de San Francisco. A lo largo de estos años conocí a todos los frailes que pasaron por el templo, por eso sentí un gran dolor en mi alma cuando se cerraron las puertas de San Francisco”, contó, visiblemente conmovida. Su historia resume, en buena medida, el vínculo que generaciones de tucumanos construyeron con el templo y con la comunidad franciscana, cuya labor también tuvo una fuerte dimensión social. Rojas Castillejo recordó, entre otras tareas, la participación de los terciarios franciscanos en la creación y funcionamiento de un merendero que brindó asistencia alimentaria a más de 40 personas de la zona.