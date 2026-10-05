“Dios me ha premiado”: la vuelta de la iglesia San Francisco, tras ocho años

“Dios me ha premiado, porque me ha dado vida para poder ver reabrir las puertas de este templo”. A los 93 años, Mabel Rojas Castillejo llegó ayer a la iglesia San Francisco con la emoción de quien vuelve a un lugar que forma parte de toda su vida. Hace más de ocho décadas que integra la Tercera Orden Seglar y, desde que llegó a Tucumán a los 12 años, participó casi toda su vida de la comunidad franciscana. Este domingo, después de ocho años de permanecer cerrado por severos problemas edilicios y estructurales, pudo finalmente volver a cruzar sus puertas.
“Soy santiagueña pero llegué cuando tenía 12 años a Tucumán, desde entonces he participado casi toda mi vida en la iglesia de San Francisco. A lo largo de estos años conocí a todos los frailes que pasaron por el templo, por eso sentí un gran dolor en mi alma cuando se cerraron las puertas de San Francisco”, contó, visiblemente conmovida. Su historia resume, en buena medida, el vínculo que generaciones de tucumanos construyeron con el templo y con la comunidad franciscana, cuya labor también tuvo una fuerte dimensión social. Rojas Castillejo recordó, entre otras tareas, la participación de los terciarios franciscanos en la creación y funcionamiento de un merendero que brindó asistencia alimentaria a más de 40 personas de la zona.
La ceremonia de reapertura se llevó a cabo ayer, domingo 4 de octubre, una fecha signada por coincidencias de fuerte peso espiritual e histórico para la comunidad local: la festividad de San Francisco de Asís, el jubileo por los 800 años de su fallecimiento y la puesta en valor del templo erigido en honor al Arcángel San Miguel, patrono de la ciudad.
Estas coincidencias fueron subrayadas durante los discursos del gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla, quienes destacaron el esfuerzo conjunto de la provincia, el municipio y la sociedad civil para concretar la recuperación de la estructura. Tanto el gobernador como la intendenta recalcaron el papel protagónico que tuvo el templo San Francisco en la historia de Tucumán. Jaldo recordó que el edificio sirvió como hospital de campaña tras la Batalla de Tucumán y que aportó el mobiliario utilizado en las sesiones del Congreso de 1816. “Se reparó la iglesia a tiempo para evitar daños mayores en su estructura”, señaló.
Por su parte, la intendenta Chahla detalló los avances técnicos de la intervención urbana, que incluyeron el retiro del cerco de obra sobre la fachada y la realización de más de 35 ensayos cromáticos para determinar la pintura original del frente. Confirmó además que se encarará una etapa posterior para restaurar el patrimonio artístico interior junto a especialistas de Tucumán y Buenos Aires, e incorporar guías turísticas para las visitas al claustro.
Desde las 10, un nutrido grupo de vecinos, fieles y miembros de la Tercera Orden Seglar se congregaron con sus estandartes frente a la iglesia que permanecía con sus rejas cerradas como hace ocho años. La apertura comenzó en el atrio del templo, donde la arquitecta Olga Paterlini de Koch, presidenta de la Comisión de Puesta en Valor del Templo del Patrimonio Cultural destacó el respaldo institucional de las autoridades de la provincia y remarcó la labor sostenida del equipo técnico y social que trabajó de forma ininterrumpida desde la clausura del edificio. Nombró al ingeniero Daniel Mafud, a cargo de la dirección técnica y estructural de la obra, y a los arquitectos Ana Lía Chiarello, Andrés Nicolini y Nilda Velázquez.
Después de los discursos llegó el momento más emotivo cuando las rejas del templo se fueron abriendo mientras se escuchaban los acordes del antiguo órgano y los cantos del coro.
San Miguel, el nombre “original”
En la ceremonia también estuvieron presentes el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez junto al provincial de la orden franciscana, fray Emilio Andrada, quien tuvo a su cargo la homilía y el padre Dante Gómez , presbítero a cargo del templo.
Durante la predicación, fray Emilio hizo referencia a la situación actual de la congregación: “Estamos disminuyendo en cuanto a vocaciones y esto nos ha llevado a que no podamos asumir el pastoreo ni el servicio del culto en nuestros templos. Sin embargo, nos sentimos responsables, por eso estamos aquí”, expresó.
“Hoy se reabre el templo dedicado a San Miguel Arcángel, el verdadero titular de esta iglesia. Esto fue posible por la gestión ininterrumpida de los miembros de la Comisión de Puesta en Valor y por el apoyo de las autoridades gubernamentales”. Asimismo, agradeció las gestiones del fraile Fernando Lapierre, guardián del convento al momento del cierre edilicio y nexo clave con la comisión restauradora.
Qué enseña el santo
Al reflexionar sobre el contexto social actual, Fray Emilio instó a seguir el ejemplo del santo de Asís : “Francisco nos enseña que en el mundo contemporáneo, marcado por las tensiones y contradicciones, podemos ser signo de esperanza. Allí donde soplan vientos de guerra, podemos ser un soplo de paz. En un mundo polarizado y dividido, podemos dar testimonio de que la fraternidad es posible. En un contexto tecnológico y consumista, podemos ser una llamada a la sobriedad y al cuidado de la creación”.
Finalmente, el religioso solicitó a los feligreses acompañar con oraciones el restablecimiento de los servicios religiosos: “Les pido que recen mucho para que todo sea para bien. Queremos que este templo sirva para el culto, que es para lo que ha sido construido. Recen para que lo antes posible puedan ingresar de la forma habitual a confesarse y recibir la eucaristía”. Los horarios de apertura al público y de las celebraciones litúrgicas se anunciarán oportunamente.
Luján, en la previa de la visita papal
Miles de personas llegaron ayer al santuario de la Virgen de Luján tras recorrer 60 kilómetros desde Buenos Aires, en la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. Exhaustos, con los pies ampollados y sostenidos por compañeros o bastones, los fieles participaron de una de las mayores manifestaciones populares del catolicismo argentino.
La caminata comenzó el sábado desde Liniers, bajo la lluvia, y reunió a una multitud. Durante la misa central, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, destacó que en el camino “no hay grietas ideológicas ni exclusiones”.
La peregrinación tuvo además como horizonte la próxima visita del papa León XIV, quien el 11 de noviembre celebrará una misa frente a la basílica. Será la primera visita de un pontífice al santuario desde Juan Pablo II, en 1982.
La devoción a la Virgen de Luján se remonta a 1630, cuando, según la tradición, una imagen quedó en el lugar luego de que los bueyes se negaran a continuar.