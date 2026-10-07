Por qué Marcos Rojo todavía no firmó su contrato con Estudiantes

Su salida de Racing requirió una negociación extensa. El propio defensor intervino para destrabar su desvinculación ante la postura del presidente Diego Milito, que pretendía retenerlo. Finalmente, el acuerdo se cerró por una cifra cercana a los U$S 800.000 más un bono por objetivos, mientras que Rojo resignó una importante deuda que la “Academia” mantenía con él.