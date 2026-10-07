DeportesFútbol

Por qué Marcos Rojo todavía no firmó su contrato con Estudiantes

El defensor rescindirá su contrato con la “Academia” y firmará con el “Pincha” hasta diciembre de 2027. Alexander Medina lo pidió ante las bajas que tendrá para las semifinales de la Copa Libertadores.

Marcos Rojo rescindió con Racing.
Marcos Rojo rescindió con Racing.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marcos Rojo ultima su regreso a Estudiantes en La Plata hasta 2027 tras rescindir con Racing, pedido por Medina para cubrir bajas en semifinales de Copa Libertadores.
  • El defensor acordó rescindir con Racing resignando una deuda y ya entrena en City Bell, mientras restan resolver detalles formales para oficializar su presentación.
  • Rojo podrá jugar la semifinal ante Flamengo, mientras el club gestiona habilitarlo para el Torneo Clausura y la Supercopa, marcando su tercer ciclo en el Pincha.
Resumen generado con IA

Marcos Rojo está a un paso de comenzar su tercer ciclo en Estudiantes de La Plata. El defensor de 36 años acordó la rescisión de su contrato con Racing y tiene encaminada su incorporación al “Pincha”, donde firmará un vínculo hasta diciembre de 2027.

La presentación todavía no se concretó porque restan resolver algunos detalles formales. Sin embargo, Rojo ya estuvo en La Plata: el lunes presenció la victoria 3-0 de Estudiantes frente a Gimnasia de Mendoza y posteriormente comenzó a trabajar en el gimnasio del predio de City Bell.

Allí mantuvo contacto con el cuerpo técnico encabezado por Alexander Medina, además de médicos y nutricionistas del club.

Estudiantes lo necesita para la Libertadores

La incorporación responde también a una necesidad inmediata. Leandro González Pirez y Tomás Palacios alcanzaron el límite de amonestaciones y no podrán disputar el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Rojo estará habilitado para disputar esa instancia continental. En paralelo, la dirigencia realiza gestiones ante la AFA para determinar si también podrá utilizarlo en el Torneo Clausura y la Supercopa Argentina.

Su salida de Racing requirió una negociación extensa. El propio defensor intervino para destrabar su desvinculación ante la postura del presidente Diego Milito, que pretendía retenerlo. Finalmente, el acuerdo se cerró por una cifra cercana a los U$S 800.000 más un bono por objetivos, mientras que Rojo resignó una importante deuda que la “Academia” mantenía con él.

El regreso también tendrá un componente especial por su relación con los hinchas. Rojo surgió de Estudiantes y conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010, aunque su posterior paso por Boca generó cierta tirantez con parte de los simpatizantes. Ahora se prepara para vestir nuevamente la camiseta albirroja.

Temas Club Atlético River PlateRacing ClubClub Estudiantes de La PlataClub Nacional de FootballCopa Libertadores de América 2015Leandro González PirezMarcos RojoTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Diego Cocca habló sobre una posible vuelta a Racing: “Siempre voy a escuchar”

Diego Cocca habló sobre una posible vuelta a Racing: “Siempre voy a escuchar”

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba
2

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido
3

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
4

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado
5

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
2

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
3

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
4

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
5

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
A los 47 años, un ex arquero de Atlético hizo un golazo de arco a arco en la Liga Tucumana

A los 47 años, un ex arquero de Atlético hizo un golazo de arco a arco en la Liga Tucumana

El desafío que se trazaron en San Martín para las cuatro fechas finales de la Primera Nacional

El desafío que se trazaron en San Martín para las cuatro fechas finales de la Primera Nacional

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

De la selección paraguaya a Atlético Tucumán: Clever Ferreira vuelve y Falcioni respira

De la selección paraguaya a Atlético Tucumán: Clever Ferreira vuelve y Falcioni respira

Encuesta: qué fue lo más emotivo de la despedida de Messi

Encuesta: qué fue lo más emotivo de la despedida de Messi

La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Comentarios