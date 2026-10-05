Marcos Rojo prepara su salida de Racing para volver a Estudiantes

Resumen para apurados
- Marcos Rojo negocia la rescisión de su contrato con Racing en Avellaneda para volver este martes a Estudiantes de La Plata mediante un resarcimiento económico.
- La salida generó malestar en la dirigencia tras ausentarse a tres prácticas. El defensor resignará deudas y Estudiantes pagará cerca de 800.000 dólares.
- El zaguero firmará hasta diciembre de 2027 en su tercer ciclo con el Pincha, que busca reforzar con urgencia la zaga para las semifinales de Libertadores.
La etapa de Marcos Rojo en Racing está cerca de llegar a su final. El defensor trabaja para acordar la rescisión de su contrato y concretar su regreso a Estudiantes de La Plata, donde tendría previsto realizarse la revisión médica este martes antes de firmar hasta diciembre de 2027.
Aunque desde Racing pusieron cautela y advirtieron que todavía quedan detalles por resolver, existe confianza entre las partes para destrabar la operación. Estudiantes abonaría alrededor de 800.000 dólares como resarcimiento, además de variables relacionadas con partidos disputados y triunfos. Rojo, además, resignaría una deuda que Racing mantiene con él por bonos de productividad.
Una salida conflictiva de Racing
La decisión del defensor generó malestar en Avellaneda y especialmente en el presidente Diego Milito, quien inicialmente se mostró inflexible ante la posibilidad de dejarlo partir. En medio de la negociación, Rojo faltó a tres entrenamientos consecutivos para intentar acelerar su desvinculación.
El ex Boca llegó libre a Racing a mediados de 2025 y renovó su contrato durante 2026. Disputó 29 partidos, marcó dos goles y entregó una asistencia, hasta convertirse en uno de los referentes del plantel.
En Estudiantes se prepara para comenzar su tercer ciclo. Allí se formó y conquistó la Copa Libertadores 2009. Su llegada también responde a una necesidad inmediata: Leandro González Pírez y Tomás Palacios están suspendidos para las semifinales de la Libertadores, por lo que el “Pincha” busca reforzar rápidamente su defensa.