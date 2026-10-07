El descargo de Cristiano Ronaldo: se puso a la altura de Pelé y Maradona y habló sobre su futuro

Para calmar las aguas, 48 horas después hubo una reunión entre Cristiano, el entrenador y Simão Coutinho —director deportivo de Al Nassr y nexo entre ambos—. Allí acordaron que Jesus abriría la conferencia previa a Dinamarca leyendo un comunicado de ocho puntos. El texto, aprobado por el delantero, remarcaba que la dosificación de minutos era idea exclusiva del DT, destacaba la trayectoria del atacante y sumaba una frase contundente: admitir el error de "poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo".