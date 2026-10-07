El descargo de Cristiano Ronaldo: se puso a la altura de Pelé y Maradona y habló sobre su futuro
En una extensa carta, el delantero de 41 años contó los entretelones de su salida de la concentración durante la Nations League. El pacto de ocho puntos que el DT no leyó en conferencia, el pedido de disculpas al plantel y su postura ante una posible sanción.
Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal ante Dinamarca por diferencias con el DT Jorge Jesus, tras acusarlo de incumplir un acuerdo sobre su rol y minutos de juego.
- La tensión surgió en Oslo al calentar sin ingresar ante Noruega. Se pactó un comunicado donde el DT admitiría el error, pero Jesus se negó a leerlo en la conferencia de prensa.
- El delantero pidió disculpas al plantel, afirmó que acatará una sanción de hasta seis meses de la federación y descartó su retiro definitivo del seleccionado luso.
Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras abandonar la concentración de Portugal y expuso los motivos del cortocircuito con el cuerpo técnico de Jorge Jesus antes del partido frente a Dinamarca. En un largo descargo en primera persona, el capitán repasó los desencuentros con el entrenador, reveló acuerdos internos que no se cumplieron y explicó por qué decidió marcharse antes de tiempo.
El origen del conflicto se remonta al final del Mundial 2026. Según relató, tenía lista su carta de despedida de la selección, pero el presidente de la Federación Portuguesa (FPF), Pedro Proença, le pidió que siguiera durante el vuelo de regreso. En esa misma charla, el dirigente le consultó por la posible llegada de Jorge Jesus —a quien Cristiano había tenido en Al Nassr—, una opción que contó con el visto bueno del delantero.
Sin embargo, los roces empezaron en la previa de esta fecha FIFA. Primero, Jesus le planteó un plan físico para jugar solo el primer y el cuarto partido, sugiriéndole no viajar a Noruega ni a Dinamarca para quedarse en Lisboa. Ronaldo rechazó la propuesta: entendía que como capitán debía acompañar al grupo y no tener privilegios.
La tensión escaló en Oslo. Aunque estaba previsto que descansara ante Noruega, el cuerpo técnico le preguntó al mediodía si estaba para jugar 30 minutos. Cristiano aceptó, pero calentó todo el segundo tiempo y nunca entró. La situación derivó en que se fuera directo al vestuario sin saludar a los hinchas, una actitud por la que pidió disculpas públicas.
Para calmar las aguas, 48 horas después hubo una reunión entre Cristiano, el entrenador y Simão Coutinho —director deportivo de Al Nassr y nexo entre ambos—. Allí acordaron que Jesus abriría la conferencia previa a Dinamarca leyendo un comunicado de ocho puntos. El texto, aprobado por el delantero, remarcaba que la dosificación de minutos era idea exclusiva del DT, destacaba la trayectoria del atacante y sumaba una frase contundente: admitir el error de "poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo".
Pero el desenlace fue otro. Ante los micrófonos, Jesus no leyó el texto y, según denunció Cristiano, mostró una postura distante y autoritaria. El jugador sintió que volvían a faltar a la palabra y decidió marcharse de la concentración para no perjudicar la convivencia del grupo.
En el cierre de su descargo, Cristiano pidió disculpas a sus compañeros por haber dejado la delegación. Lejos de pedir clemencia, remarcó que su rol de capitán agrava la falta y aseguró que acatará la sanción disciplinaria que defina la federación, con suspensiones previstas de uno a seis meses.
A su vez, descartó que esto signifique su retiro de la selección. Explicó que todavía prioriza la competencia por sobre los homenajes —recordó que jugó al día siguiente de la muerte de su padre— y avisó que, una vez cumplido el castigo y si mantiene su nivel en Arabia, seguirá a disposición para jugar con Portugal.