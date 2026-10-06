De Mercado Libre a Amazon: Los gigantes tech se reúnen en Tucumán para redefinir el futuro de la IA

El CEO de Wise sostuvo que la inteligencia artificial y la ciencia de datos deben entenderse como herramientas para mejorar la toma de decisiones. “Cuando dejemos de ver la IA como un fin y la veamos como un medio, vamos a poder poner el foco en el lugar correcto”, afirmó. El evento estará dirigido a empresarios, emprendedores, desarrolladores y personas interesadas en conocer más sobre estas tecnologías, con la participación de especialistas de Mercado Libre, Amazon Web Services, Accenture y Wise.