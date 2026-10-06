De Mercado Libre a Amazon: Los gigantes tech se reúnen en Tucumán para redefinir el futuro de la IA
El CEO de Wise, Ignacio Schuttember, destacó la necesidad de modificar el enfoque con el que las organizaciones abordan la inteligencia artificial. Durante una entrevista con Conexión Play, de LGPlay, adelantó los principales ejes de IADATA Conf, el evento sobre inteligencia artificial y ciencia de datos que se realizará este jueves en el Hotel Hilton de Tucumán.
Schuttember explicó que la segunda edición del encuentro busca poner el foco en el negocio y en la toma de decisiones, en lugar de reducir la conversación exclusivamente a la IA generativa. “Hoy cuando hablamos de transformación organizacional hablamos primero de IA y no del negocio”, señaló. En ese sentido, remarcó que también deben considerarse disciplinas específicas de inteligencia artificial, además de factores como los datos y la infraestructura necesarios para generar resultados.
El CEO de Wise sostuvo que la inteligencia artificial y la ciencia de datos deben entenderse como herramientas para mejorar la toma de decisiones. “Cuando dejemos de ver la IA como un fin y la veamos como un medio, vamos a poder poner el foco en el lugar correcto”, afirmó. El evento estará dirigido a empresarios, emprendedores, desarrolladores y personas interesadas en conocer más sobre estas tecnologías, con la participación de especialistas de Mercado Libre, Amazon Web Services, Accenture y Wise.
La jornada comenzará este jueves a las 17 en el Hotel Hilton y las inscripciones estarán abiertas hasta el inicio del evento. Según explicó Schuttember, el encuentro apunta además a generar cierta “incomodidad” como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial. Los socios de Club La Gaceta tendrán un 20% de descuento en las entradas.