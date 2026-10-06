Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 7 de octubre: prepará el paraguas

Resumen para apurados
- El SMN pronostica tormentas y lluvias en Tucumán para este miércoles 7 de octubre debido al avance de un frente de inestabilidad climática.
- La jornada iniciará templada y parcialmente nublada, pero alcanzará los 27°C hacia la tarde, dando paso a tormentas nocturnas con ráfagas de viento sur de hasta 50 km/h.
- El fenómeno provocará un descenso térmico en la provincia para los próximos días, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 18°C y 20°C hasta el lunes.
El tiempo en Tucumán presentará cambios durante este miércoles 7 de octubre. Según el pronóstico, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, pero la probabilidad de tormentas aumentará durante la tarde y será mayor hacia la noche.
Durante la madrugada, se espera una temperatura de 16 grados, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Por la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 21 grados y las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas.
Tormentas durante la tarde en Tucumán
El cambio más marcado se produciría durante la tarde, cuando el pronóstico contempla tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura alcanzaría los 27 grados, la máxima prevista para este miércoles.
El viento soplará principalmente desde el este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la noche
Durante la noche aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas. El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 22 grados.
Además, se prevén vientos del sector sur de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
El pronóstico para los próximos días
Para los días siguientes, el pronóstico anticipa temperaturas máximas de 20 grados el jueves, 18° el viernes, 18° el sábado, 20° el domingo y 18° el lunes. Las mínimas oscilarán entre los 13° y los 15°.
Pronóstico para este miércoles 7 de octubre en Tucumán:
Madrugada: 16°, parcialmente nublado.
Mañana: 21°, parcialmente nublado.
Tarde: 27°, tormentas aisladas, con 10% a 40% de probabilidad de lluvias.
Noche: 22°, tormentas, con 40% a 70% de probabilidad de precipitaciones.
Viento: del este durante la mañana y la tarde; del sur durante la noche.
Ráfagas: hasta 50 km/h.