SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 6 de octubre: ¿vuelven las lluvias?

Conocé el pronóstico completo del Servicio meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 6 de octubre.
PRONÓSTICO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 6 de octubre.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este martes 6 en Tucumán una mejora del tiempo, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 26°C.
  • Tras un lunes inestable, la jornada iniciará con probables lloviznas matutinas aisladas que cesarán con el correr de las horas, dando paso a un marcado ascenso térmico.
  • El calor aumentará el miércoles con 28°C, pero se prevé un nuevo descenso de temperatura y el regreso de condiciones inestables hacia el jueves y viernes.
Resumen generado con IA

Después de un lunes marcado por la inestabilidad, el tiempo en Tucumán mejorará este martes 6 de octubre, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con algunas probabilidades de lloviznas, pero el cielo tenderá a presentar mayormente nubosidad durante el resto del día.

El pronóstico oficial prevé para San Miguel de Tucumán una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C. De esta manera, el termómetro mostrará un marcado ascenso respecto de la jornada anterior. Otro pronóstico meteorológico también anticipa para este martes una jornada parcialmente nublada, con temperaturas cercanas a esos valores.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la madrugada y la mañana

Durante la madrugada del martes, el cielo estará mayormente nublado y podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 16°C.

Por la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar. El cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 18°C. La posibilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%.

El viento soplará desde el sector este, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

A qué hora hará más calor en Tucumán

Durante la tarde llegará el momento más cálido de la jornada. El pronóstico del SMN indica que la temperatura alcanzará los 26°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades significativas de lluvia.

Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 22°C. La probabilidad de precipitaciones será nula.

Pronóstico del tiempo para Tucumán este martes 6 de octubre

Mínima: 16°C.

Máxima: 26°C.

Madrugada: 16°C, con posibles lloviznas.

Mañana: 18°C y mayormente nublado.

Tarde: 26°C y mayormente nublado.

Noche: 22°C y parcialmente nublado.

Probabilidad de lluvia: entre 10% y 40% durante la madrugada; baja o nula durante el resto del día.

Viento: del sector este, entre 13 y 22 km/h.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El ascenso térmico continuará el miércoles, cuando la máxima podría llegar a 28°C en la capital tucumana. Para el jueves, en cambio, volverían las condiciones de inestabilidad y descenderían las temperaturas. El pronóstico extendido también anticipa un nuevo descenso térmico hacia el viernes.

De esta manera, el martes marcará una pausa en las lluvias y un nuevo ascenso de la temperatura en Tucumán, aunque la madrugada todavía podría presentar algunas precipitaciones aisladas.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán

El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán

Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes

Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes

Alerta amarilla por tormentas en el NOA: qué zonas de Tucumán y el resto de la región enfrentan graves riesgos

Alerta amarilla por tormentas en el NOA: qué zonas de Tucumán y el resto de la región enfrentan graves riesgos

Alerta amarilla por nieve y tormentas intensas: qué provincias están afectadas en el inicio de semana

Alerta amarilla por nieve y tormentas intensas: qué provincias están afectadas en el inicio de semana

Lo más popular
Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza
1

Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1
2

Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
3

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Serían humanos: los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro
4

"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

El hipódromo está listo para recibir a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
5

El hipódromo está listo para recibir a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Ranking notas premium
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
2

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
4

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Lula contra Lula: la trampa del centro
5

Lula contra Lula: la trampa del centro

Más Noticias
Qué es la peste neumónica: síntomas, contagio y riesgos de la infección que alertó a Rusia

Qué es la peste neumónica: síntomas, contagio y riesgos de la infección que alertó a Rusia

“Me sentía incapaz de sentir felicidad”: la depresión de Melina pasó inadvertida hasta su primer intento de suicidio

“Me sentía incapaz de sentir felicidad”: la depresión de Melina pasó inadvertida hasta su primer intento de suicidio

El país del vudú oficial y las casas flotantes: así es Benín, el exótico rival de la Selección Argentina

El país del vudú oficial y las casas flotantes: así es Benín, el exótico rival de la Selección Argentina

Cómo saber de qué año es un auto por la patente: la guía para entender las letras

Cómo saber de qué año es un auto por la patente: la guía para entender las letras

Dónde queda Benín, el país al que se enfrentará la Selección en la despedida de Messi

Dónde queda Benín, el país al que se enfrentará la Selección en la despedida de Messi

Serían humanos: los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por nieve y tormentas intensas: qué provincias están afectadas en el inicio de semana

Alerta amarilla por nieve y tormentas intensas: qué provincias están afectadas en el inicio de semana

Comentarios