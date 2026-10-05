Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 6 de octubre: ¿vuelven las lluvias?

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este martes 6 en Tucumán una mejora del tiempo, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 26°C.
- Tras un lunes inestable, la jornada iniciará con probables lloviznas matutinas aisladas que cesarán con el correr de las horas, dando paso a un marcado ascenso térmico.
- El calor aumentará el miércoles con 28°C, pero se prevé un nuevo descenso de temperatura y el regreso de condiciones inestables hacia el jueves y viernes.
Después de un lunes marcado por la inestabilidad, el tiempo en Tucumán mejorará este martes 6 de octubre, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con algunas probabilidades de lloviznas, pero el cielo tenderá a presentar mayormente nubosidad durante el resto del día.
El pronóstico oficial prevé para San Miguel de Tucumán una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C. De esta manera, el termómetro mostrará un marcado ascenso respecto de la jornada anterior. Otro pronóstico meteorológico también anticipa para este martes una jornada parcialmente nublada, con temperaturas cercanas a esos valores.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la madrugada y la mañana
Durante la madrugada del martes, el cielo estará mayormente nublado y podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 16°C.
Por la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar. El cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 18°C. La posibilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%.
El viento soplará desde el sector este, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
A qué hora hará más calor en Tucumán
Durante la tarde llegará el momento más cálido de la jornada. El pronóstico del SMN indica que la temperatura alcanzará los 26°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades significativas de lluvia.
Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 22°C. La probabilidad de precipitaciones será nula.
Pronóstico del tiempo para Tucumán este martes 6 de octubre
Mínima: 16°C.
Máxima: 26°C.
Madrugada: 16°C, con posibles lloviznas.
Mañana: 18°C y mayormente nublado.
Tarde: 26°C y mayormente nublado.
Noche: 22°C y parcialmente nublado.
Probabilidad de lluvia: entre 10% y 40% durante la madrugada; baja o nula durante el resto del día.
Viento: del sector este, entre 13 y 22 km/h.
Cómo seguirá el tiempo durante la semana
El ascenso térmico continuará el miércoles, cuando la máxima podría llegar a 28°C en la capital tucumana. Para el jueves, en cambio, volverían las condiciones de inestabilidad y descenderían las temperaturas. El pronóstico extendido también anticipa un nuevo descenso térmico hacia el viernes.
De esta manera, el martes marcará una pausa en las lluvias y un nuevo ascenso de la temperatura en Tucumán, aunque la madrugada todavía podría presentar algunas precipitaciones aisladas.