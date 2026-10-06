Video: el ex Atlético Agustín Lagos erró un penal ante Vélez

Resumen para apurados
- Agustín Lagos erró un penal para Platense ante Vélez en Liniers durante el empate 2-2 del Clausura, tras una polémica falta cobrada a instancias del VAR.
- El árbitro Zunino sancionó penal vía VAR tras revisar una falta de Magallán, desatando las protestas del DT Guillermo Barros Schelotto, quien sostuvo que fue afuera.
- El fallo mantuvo la paridad y reavivó el debate sobre el uso del VAR, mientras Lagos desperdició la chance de marcarle al club que es dueño de su ficha.
El empate 2-2 entre Vélez y Platense por el Torneo Clausura tuvo una de sus escenas más polémicas sobre el cierre del primer tiempo. Una intervención del VAR modificó la decisión inicial del árbitro Sebastián Zunino y provocó la inmediata reacción de Guillermo Barros Schelotto.
La acción comenzó cuando Lisandro Magallán cruzó con el muslo a Nicolás Retamar. Zunino consideró inicialmente que la infracción había ocurrido fuera del área y sancionó tiro libre para el “Calamar”. Sin embargo, recibió el llamado del VAR, revisó la jugada y terminó otorgando penal.
“¡Está afuera, está afuera!”, reclamó Barros Schelotto desde el campo de juego. Incluso, camino al vestuario, se abrazó con Martín Palermo, entrenador de Platense, y volvió a manifestar su postura. “Para mí es afuera”, le comentó.
Lagos falló el penal ante el club dueño de su pase
La historia tuvo un protagonista particular. Agustín Lagos, futbolista que pertenece a Vélez y juega a préstamo en Platense, tomó la responsabilidad de ejecutar el penal. Su remate salió muy desviado y terminó rumbo a la Popular Oeste.
El fallo evitó que Platense aprovechara una decisión arbitral que había generado fuertes protestas en el conjunto local.
Â¡Â¡JUSTO UN JUGADOR QUE PERTENECE A VÃLEZ!! AgustÃn Lagos, a prÃ©stamo en Platense desde el FortÃn, se hizo cargo de un polÃ©mico penal sancionado con el partido 1-1 en Liniers y... Â¡LE ERRÃ AL ARCO! https://t.co/8PzrYlUmRN— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
Después del encuentro, Barros Schelotto mantuvo su postura, aunque evitó cargar directamente contra Zunino. “Hay una duda notable, pareciera que fue afuera, para mí, pero para el árbitro y el VAR, adentro”, expresó.
Luego volvió a insistir con su interpretación. “Es afuera, ni siquiera el jugador la pidió. Igualmente creo que el árbitro en líneas generales dirigió bien”, concluyó el entrenador de Vélez.