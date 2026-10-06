DeportesFútbol

Video: el ex Atlético Agustín Lagos erró un penal ante Vélez

El lateral, cuyo pase pertenece al “Fortín”, tuvo la posibilidad de adelantar a Platense, pero falló el penal sancionado tras la intervención del VAR. Guillermo Barros Schelotto cuestionó la decisión arbitral.

Agustín Lagos erró un penal contra Vélez
Agustín Lagos erró un penal contra Vélez
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Agustín Lagos erró un penal para Platense ante Vélez en Liniers durante el empate 2-2 del Clausura, tras una polémica falta cobrada a instancias del VAR.
  • El árbitro Zunino sancionó penal vía VAR tras revisar una falta de Magallán, desatando las protestas del DT Guillermo Barros Schelotto, quien sostuvo que fue afuera.
  • El fallo mantuvo la paridad y reavivó el debate sobre el uso del VAR, mientras Lagos desperdició la chance de marcarle al club que es dueño de su ficha.
Resumen generado con IA

El empate 2-2 entre Vélez y Platense por el Torneo Clausura tuvo una de sus escenas más polémicas sobre el cierre del primer tiempo. Una intervención del VAR modificó la decisión inicial del árbitro Sebastián Zunino y provocó la inmediata reacción de Guillermo Barros Schelotto.

La acción comenzó cuando Lisandro Magallán cruzó con el muslo a Nicolás Retamar. Zunino consideró inicialmente que la infracción había ocurrido fuera del área y sancionó tiro libre para el “Calamar”. Sin embargo, recibió el llamado del VAR, revisó la jugada y terminó otorgando penal.

“¡Está afuera, está afuera!”, reclamó Barros Schelotto desde el campo de juego. Incluso, camino al vestuario, se abrazó con Martín Palermo, entrenador de Platense, y volvió a manifestar su postura. “Para mí es afuera”, le comentó.

Lagos falló el penal ante el club dueño de su pase

La historia tuvo un protagonista particular. Agustín Lagos, futbolista que pertenece a Vélez y juega a préstamo en Platense, tomó la responsabilidad de ejecutar el penal. Su remate salió muy desviado y terminó rumbo a la Popular Oeste.

El fallo evitó que Platense aprovechara una decisión arbitral que había generado fuertes protestas en el conjunto local.

Después del encuentro, Barros Schelotto mantuvo su postura, aunque evitó cargar directamente contra Zunino. “Hay una duda notable, pareciera que fue afuera, para mí, pero para el árbitro y el VAR, adentro”, expresó.

Luego volvió a insistir con su interpretación. “Es afuera, ni siquiera el jugador la pidió. Igualmente creo que el árbitro en líneas generales dirigió bien”, concluyó el entrenador de Vélez.

Temas Club Atlético Vélez SarsfieldMartín PalermoGuillermo Barros SchelottoAgustín LagosPlatenseVAR
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Diego Cocca habló sobre una posible vuelta a Racing: “Siempre voy a escuchar”

Diego Cocca habló sobre una posible vuelta a Racing: “Siempre voy a escuchar”

Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
3

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
4

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
5

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Ranking notas premium
Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
3

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
4

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
5

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Más Noticias
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Despedida de Messi: quiénes serán los grandes ausentes entre los campeones del mundo

Despedida de Messi: quiénes serán los grandes ausentes entre los campeones del mundo

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Los Guepardos, un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Los "Guepardos", un rival inédito: quién es Benín, el equipo que tendrá enfrente Messi en su despedida

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Comentarios