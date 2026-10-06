Alerta epidemiológica: cuáles son las probabilidades de que se desate una propagación masiva de peste neumónica

Las autoridades del mundo instaron a los dirigentes rusos a brindar mayor conocimiento sobre la situación sanitaria de la nación luego de la publicación de informes que apuntaban a la muerte de una técnica de laboratorio que podría estar relacionada con el brote en el territorio. La especialista era una mujer de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk para Siberia y el Lejano Oriente, fundado en la década de 1930 como organismo de lucha contra la enfermedad y que posteriormente amplió su ámbito de actuación a otras patologías altamente peligrosas. La mujer falleció tras ser diagnosticada con neumonía de origen desconocido, según la agencia de salud pública Rospotrebnadzor. El deceso también llevó al cierre de cinco centros hospitalarios y a la supervisión médica de 200 personas hasta este lunes.