Alerta epidemiológica: cuáles son las probabilidades de que se desate una propagación masiva de peste neumónica
La tensión internacional creció tras la muerte de una científica en Siberia por una extraña infección pulmonar. Mientras la OMS y EE. UU. exigen transparencia a Moscú, expertos evalúan si la patología podría diseminarse.
Resumen para apurados
- La muerte de una científica el viernes pasado en un laboratorio de Siberia generó alerta internacional ante la sospecha de un brote de peste neumónica no confirmado por Rusia.
- El deceso provocó el aislamiento de cinco hospitales y el monitoreo de 200 personas en Irkutsk, mientras la OMS y Estados Unidos reclaman a Moscú mayor transparencia sobre el caso.
- Científicos consideran improbable una propagación masiva debido a las cuarentenas aplicadas y afirman que el riesgo de contagio comunitario de la bacteria es habitualmente bajo.
Mientras las autoridades del mundo instan a compartir la mayor cantidad de datos, las novedades desde Rusia aún se encuentran estancadas entre la advertencia por una “neumonía de origen indeterminado” y el aislamiento de sus instalaciones al sur del país. A nivel internacional, y tras el conocimiento del deceso, se alzaron las voces para exigir mayor transparencia sobre el hecho ocurrido el viernes pasado, mientras las preocupaciones por un contagio masivo se intensifican.
Las autoridades del mundo instaron a los dirigentes rusos a brindar mayor conocimiento sobre la situación sanitaria de la nación luego de la publicación de informes que apuntaban a la muerte de una técnica de laboratorio que podría estar relacionada con el brote en el territorio. La especialista era una mujer de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk para Siberia y el Lejano Oriente, fundado en la década de 1930 como organismo de lucha contra la enfermedad y que posteriormente amplió su ámbito de actuación a otras patologías altamente peligrosas. La mujer falleció tras ser diagnosticada con neumonía de origen desconocido, según la agencia de salud pública Rospotrebnadzor. El deceso también llevó al cierre de cinco centros hospitalarios y a la supervisión médica de 200 personas hasta este lunes.
Declaraciones oficiales y controles epidemiológicos
El gobernador regional Igor Kobsev afirmó hasta ahora que no se detectaron en su organismo “microorganismos vinculados a las actividades profesionales de la empleada” y que no se habían registrado “nuevos contagios” de la afección entre otros empleados del centro de investigación. “La situación sanitario-epidemiológica en la zona es actualmente estable”, declaró Kobsev.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en un comunicado que estaba al tanto de los informes sobre la muerte de un trabajador de laboratorio a causa de una "neumonía grave", pero que "aún no se confirmó oficialmente la causa de la muerte".
Las exigencias de tranparencia a nivel internacional
Si las autoridades rusas confirman que el fallecimiento fue causado por peste neumónica, deben informarlo a la OMS. Sin embargo, este reporte podría demorarse mientras los funcionarios rusos realizan análisis de laboratorio y de muestras de tejido para confirmar la presencia de Yersinia pestis, la bacteria que provoca la infección pulmonar. Funcionarios de diversas naciones, como en el caso de Estados Unidos, instaron a los líderes rusos a compartir la mayor cantidad de detalles posible sobre la coyuntura.
Por su parte, y desde el continente europeo —al monitorear lo sucedido en la región asiática de Siberia donde se produjo el evento—, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) declaró al medio Euronews que está "siguiendo de cerca la situación" y que mantiene contacto directo con la Organización Mundial de la Salud.
Probabilidades de propagación
“Dado que el contagio se produjo en un laboratorio (y presumiblemente se desinfectó adecuadamente) y las personas fueron puestas en cuarentena rápidamente, es muy poco probable que se disemine más; por lo tanto, mientras sea contagioso, es improbable que tenga la oportunidad de expandirse”, expresó Alice Hughes, profesora de ciencias de la conservación en la Universidad de Melbourne, en comentarios al Science Media Centre.
Si bien la información que rodea el presunto cuadro en Rusia es muy limitada, los expertos señalaron que las detecciones esporádicas de neumonía no son raras.
“La peste no es una enfermedad histórica”, declaró Zania Stamataki, profesora asociada de inmunología viral en la Universidad de Birmingham, en declaraciones al Science Media Centre. “Sigue siendo endémica en las poblaciones de roedores de África, Asia y América, y cada año se producen contagios en humanos, incluidos brotes de la forma neumónica”.
Según Brendan Wren, profesor de patogénesis microbiana en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, "no debería haber demasiada preocupación, ya que la propagación de Yersinia pestis entre humanos es generalmente baja".
Claves sobre la peste neumónica
¿Qué es la peste neumónica? La peste neumónica se produce cuando este cuadro infeccioso, provocado por bacterias, infecta directamente los pulmones. Se trata de la variante más grave de la afección y la única que se contagia de persona a persona. Si no se recibe tratamiento a tiempo, su tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 100 %.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es especialmente contagiosa y puede provocar epidemias severas mediante la transmisión entre seres humanos a través de secreciones aireadas. Sin embargo, las tasas de recuperación son altas si el cuadro se detecta y aborda con rapidez. El período de incubación puede ser de tan solo 24 horas y cualquier persona infectada puede transmitirla a otros a través de partículas respiratorias.