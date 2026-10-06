“La chica alegre hacía tiempo que fingía”: María José y la depresión que ocultó después de un accidente laboral

Su caso ilustra una dinámica que las estadísticas oficiales vienen advirtiendo a escala masiva. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos depresivos son una de las principales causas de discapacidad en todo el planeta. En nuestro país, el Primer Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Argentina reveló que el 29,1% de la población adulta presenta algún trastorno de salud mental a lo largo de su vida, encabezados por los cuadros de ansiedad y la depresión mayor. No obstante, relevamientos de la Facultad de Psicología de la UBA señalan que más del 70% de las personas con malestares psicológicos severos no acceden o postergan la búsqueda de un tratamiento oportuno, muchas veces sofocados por la vergüenza, la falta de información o la propia incapacidad de pedir ayuda.