Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

El mes del Perro intensifica notablemente la energía de fuego en el Caballo, por lo que la principal recomendación de la astróloga pasa por el resguardo y la precaución. En particular, será crucial no exponerse a situaciones de riesgo durante los días 7, 19 y 31 —fechas regidas por el Tigre—, momentos en los que conviene aplazar los deportes extremos, los trayectos largos o a alta velocidad, los viajes en subterráneo y los vuelos. En lugar de ceder a los impulsos o lanzarse a nuevas aventuras, la clave estará en volcar esa potencia hacia adentro: concluir proyectos inconclusos, meditar o conectar con expresiones como la lectura, la música y el arte. Además, para los más pequeños nacidos en 2014, este mes abre la puerta a iniciar disciplinas artísticas que podrían marcar su futuro.