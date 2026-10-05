Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru
Ludovica Squirru advierte que octubre llega como un período de pausa, sanación y cuidado de la energía personal. Las claves para evitar riesgos, reordenar los hábitos diarios y encarar los días más críticos del mes.
Resumen para apurados
- En octubre, la astróloga argentina Ludovica Squirru advirtió que ciertos signos deben frenar decisiones y cuidar su energía en días clave para evitar riesgos y desgaste.
- Durante el mes del Perro, fechas como el 7, 19 y 31 exigen cautela para signos como Caballo, Rata y Gallo, recomendando pausar viajes o deportes y priorizar hábitos tranquilos.
- Estas pautas buscan que las personas eviten el agotamiento y consoliden su bienestar físico y mental para llegar equilibradas a los desafíos de fin de año.
Octubre es un mes que propone advertencias dispares para los distintos signos. Mientras que algunos podrán continuar con el impulso vigoroso de querer cambiarlo todo, habrá signos que deberán avanzar con un poco más de calma. El horóscopo chino advierte que es tiempo de abrazar las pausas, de encontrarse en los ritmos tranquilos, ya que no exponerse les permitirá preservar tanto su salud como sus proyectos. Para la filosofía oriental es un tiempo de consolidaciones y de estabilidades, de encontrarse con uno mismo en los hábitos que constituyen nuestra cotidianidad.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, advirtió que por esta ocasión, los nativos deberán cuidar su energía. El cansancio, la exposición a riesgos o las elecciones impulsivas podrán restar los avances de quienes, en esta ocasión, sientan que la energía los impulsa a mantenerse en las acciones más pequeñas pero poderosas: construir, desde los hábitos que los nutren, un mayor bienestar en el mundo. Para algunos signos habrá tiempos críticos, fechas esspecíficas en que será mejor resguardarse.
Los signos que tendrán que cuidarse en días específicos de octubre
Caballo
El mes del Perro intensifica notablemente la energía de fuego en el Caballo, por lo que la principal recomendación de la astróloga pasa por el resguardo y la precaución. En particular, será crucial no exponerse a situaciones de riesgo durante los días 7, 19 y 31 —fechas regidas por el Tigre—, momentos en los que conviene aplazar los deportes extremos, los trayectos largos o a alta velocidad, los viajes en subterráneo y los vuelos. En lugar de ceder a los impulsos o lanzarse a nuevas aventuras, la clave estará en volcar esa potencia hacia adentro: concluir proyectos inconclusos, meditar o conectar con expresiones como la lectura, la música y el arte. Además, para los más pequeños nacidos en 2014, este mes abre la puerta a iniciar disciplinas artísticas que podrían marcar su futuro.
Gallo
Para quienes integran el signo del Gallo, octubre se presenta como una etapa pacífica pero que exige no sobrecargarse de compromisos, dado que la energía disponible no será suficiente para afrontar grandes desafíos o calcular riesgos complejos. La propuesta para este período radica en priorizar la salud física y mental a través de pequeñas rutinas diarias y metas alcanzables que, sostenidas en el tiempo, darán frutos gratificantes hacia fin de año. En el ámbito de las emociones, los adultos que hayan sufrido desencantos afectivos encontrarán un refugio sanador en el teatro y la música —incluso participando activamente de ellos—, mientras que las generaciones de 2005 y 2017 vivirán un momento propicio en lo académico si logran cultivar la paciencia de la mano de buenos mentores.
Rata
Las exigencias del mes del Perro, combinadas con los resabios del Caballo, pondrán a prueba la resistencia de las Ratas, tornándose indispensable moderar la agenda para evitar un cansancio que arruine lo construido. Los días 7, 19 y 31 demandarán especial cautela, sobre todo para quienes nacieron en 1948 y 2008. La lección central de la temporada consistirá en marcar límites con firmeza, aprender a decir que no y delegar responsabilidades sin caer en la prisa o en la ansiedad. Para compensar el desgaste y reencontrar el centro, disciplinas suaves y de bajo impacto —como el taichí, la meditación o las caminatas tranquilas— se transformarán en el mejor aliado cotidiano.