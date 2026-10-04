Horóscopo semanal del 5 al 11 de octubre: los astros anticipan una semana de cambios y conversaciones que nadie podrá evitar

Uno de los momentos destacados llegará el miércoles, cuando Mercurio se una a Venus retrógrado en Escorpio. Según las predicciones, este tránsito puede impulsar conversaciones pendientes relacionadas con el deseo, la confianza y los recursos compartidos. Al mismo tiempo, Marte en sextil con Urano favorecerá la iniciativa y las ganas de buscar caminos diferentes.