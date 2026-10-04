Horóscopo semanal del 5 al 11 de octubre: los astros anticipan una semana de cambios y conversaciones que nadie podrá evitar
Venus retrógrado y la Luna Nueva en Libra marcarán una semana intensa para los 12 signos, con conversaciones pendientes, cambios en los vínculos y nuevas oportunidades en el amor, el dinero y el trabajo.
Resumen para apurados
- Del 5 al 11 de octubre, los doce signos del zodíaco afrontarán cambios y charlas clave en el amor y el trabajo por la influencia de Venus retrógrado y la Luna Nueva.
- La conjunción de Mercurio con Venus en Escorpio y el sextil de Marte con Urano reactivarán debates pendientes sobre confianza, recursos compartidos y proyectos personales.
- La Luna Nueva en Libra del fin de semana marcará el inicio de un ciclo para fijar límites sanos, redefinir metas profesionales y equilibrar las relaciones a mediano plazo.
El horóscopo de la semana del lunes 5 al domingo 11 de octubre de 2026 estará marcado por conversaciones profundas, revisión de vínculos y nuevas intenciones. Durante estos días, distintos movimientos astrológicos pondrán el foco en el amor, el dinero, el trabajo y los proyectos personales.
Uno de los momentos destacados llegará el miércoles, cuando Mercurio se una a Venus retrógrado en Escorpio. Según las predicciones, este tránsito puede impulsar conversaciones pendientes relacionadas con el deseo, la confianza y los recursos compartidos. Al mismo tiempo, Marte en sextil con Urano favorecerá la iniciativa y las ganas de buscar caminos diferentes.
- Aries
El miércoles será importante para hablar sobre una deuda pendiente o cuestiones relacionadas con dinero compartido. La recomendación es evitar decisiones de largo plazo.
El sábado, la Luna Nueva en Libra se produce en el área de las relaciones y favorece nuevas intenciones en pareja o sociedades. Sin embargo, la tensión entre Venus y Marte puede aumentar el enojo y generar respuestas impulsivas.
- Tauro
Para quienes están solteros, también será una buena oportunidad para revisar qué buscan realmente en un vínculo.
La Luna Nueva del sábado pone el foco en los hábitos cotidianos. Es un buen momento para pensar qué cambios pueden ayudar a lograr un día a día más equilibrado, ordenar la agenda y comenzar una rutina de entrenamiento.
- Géminis
El sextil entre Marte y Urano puede impulsar a Géminis a probar algo diferente. La creatividad seguirá activa durante el viernes.
El sábado, la Luna Nueva invita a poner el foco en el romance, la diversión y la expresión creativa. La clave será no sobrecargar la agenda y reservar momentos para uno mismo.
- Cáncer
También será un buen momento para recuperar un hobby que había quedado olvidado.
La Luna Nueva del sábado favorece las intenciones relacionadas con el hogar y la familia. Una mudanza, arreglos en casa o conversaciones pendientes pueden ocupar un lugar central. Al mismo tiempo, será necesario prestar atención a los gastos impulsivos.
- Leo
A mitad de semana podría reaparecer un asunto familiar que había quedado pendiente. Una conversación con la familia o un arreglo en el hogar pueden encontrar un nuevo espacio.
La Luna Nueva del sábado pone el foco en la comunicación, los estudios y los vínculos familiares. Sin embargo, algunas tensiones podrían generar reacciones impulsivas, por lo que será conveniente bajar el ritmo antes de discutir.
- Virgo
Antes de responder, será importante leer y pensar bien las palabras. La situación podría abrir la puerta a una reconciliación o, por el contrario, ayudar a establecer nuevos límites.
El sábado, la Luna Nueva se produce en el área del dinero y el valor propio. Será una oportunidad para preguntarse cuánto vale el propio trabajo y qué relación se tiene con los recursos.
- Libra
Desde el viernes, la Luna transita Libra, aunque su oposición con Neptuno puede favorecer cierta idealización. La recomendación es tomar decisiones importantes basándose en hechos concretos.
El sábado será especialmente importante: llega la Luna Nueva anual en Libra, un momento para establecer intenciones sobre quién se quiere ser en el nuevo año personal y pensar en el futuro sin necesidad de buscar constantemente la aprobación de los demás.
- Escorpio
La Luna Nueva del sábado se produce en un área vinculada con la intuición y el descanso. Será un buen momento para establecer intenciones relacionadas con dormir más, meditar o comenzar terapia.
La tensión entre Venus, Marte y Plutón puede enfrentar las exigencias laborales con los planes personales. El desafío estará en priorizar las propias necesidades.
- Sagitario
A mitad de semana podrían reaparecer recuerdos de un amor del pasado o emociones que habían quedado guardadas. Expresarlas puede ayudar a procesarlas.
La Luna Nueva del sábado favorece nuevos proyectos con amigos, grupos o equipos. La recomendación será evitar la ansiedad y respetar los tiempos necesarios para avanzar.
- Capricornio
La Luna Nueva del sábado será especialmente importante para las metas profesionales. Será un buen momento para definir objetivos para los próximos seis meses, desde un ascenso hasta el inicio de un emprendimiento.
Durante el fin de semana, el desafío será encontrar un equilibrio entre las necesidades familiares y las propias.
- Acuario
A mitad de semana, una propuesta laboral que había sido descartada puede regresar. Será importante revisar cuidadosamente las condiciones antes de asumir compromisos a largo plazo.
La Luna Nueva del sábado invita a pensar en nuevos aprendizajes y viajes. Al mismo tiempo, Acuario deberá encontrar un equilibrio entre las exigencias laborales y las necesidades de su pareja.
- Piscis
El viernes puede haber cierta tendencia a entusiasmarse demasiado con una novedad.
La Luna Nueva del sábado pone el foco en la intimidad y los recursos compartidos, con intenciones relacionadas con deudas, dinero en común y sexualidad. El principal desafío será evitar que las obligaciones laborales interfieran con el descanso.