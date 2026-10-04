Elecciones en Brasil, EN VIVO: comenzó el escrutinio y un candidato toma la delantera

Lo que tenés que saber

La jornada de elecciones en Brasil llegó a su fin y, luego del cierre de los comicios, se conocieron primeras estimaciones que apuntan a una diferencia más ajustada de lo esperado, ya que la distancia entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro sería de dos o tres puntos.

Las cifras preliminares, que aún requieren el conteo definitivo y la validación por parte del tribunal electoral brasileño, muestran un escenario competitivo, diferente al que algunas encuestas habían anticipado.

Brasil elige presidente, con Lula y Flavio Bolsonaro como principales candidatos

En este contexto, ambos equipos de campaña permanecen atentos a los datos oficiales y a posibles impugnaciones o reclamos ante la autoridad electoral. Además, la polarización política en Brasil hace que cada voto y cada acta cobren mayor relevancia en el escrutinio definitivo.

De confirmarse una diferencia tan estrecha, el proceso posterior podría incluir pedidos de revisión y un conteo más detallado en distritos decisivos, lo que podría demorar la confirmación del ganador. Mientras tanto, la comunidad internacional y los mercados observan con cautela el desenlace, ante la posibilidad de incertidumbre política en la región.

Cerca del mediodía, Lula destacó, luego de emitir su voto, que Brasil define, este domingo, "un proyecto de país entre la democracia y el atraso".

Estados Unidos mira las elecciones en Brasil atento a su puja con China

Por otra parte, desestimó las encuestas previas frente al posible resultado de las elecciones y aseguró que "los desafíos estructurales" brasileños necesitan de tiempo a largo plazo

Asimismo, indicó que el resultado, sea cual fuere, "deberá ser respetado" y que será válido "cuando se abran las urnas".

Desde Argentina, viajaron legisladores del ámbito kirchnerista, como el senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, que se encuentran presentes en el búnker oficialista.