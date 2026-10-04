Elecciones en Brasil, EN VIVO: comenzó el escrutinio y un candidato toma la delantera

Dilma Rousseff fue insultada al votar en Belo Horizonte
La expresidenta de Brasil fue abucheada y recibió insultos este domingo al acudir a votar en Belo Horizonte, en la primera vuelta de las elecciones generales, en un episodio que provocó un breve forcejeo entre opositores y simpatizantes de la dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).
Rousseff, de 78 años y actual presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, llegó al Colegio Santa Marcelina, en la región de Pampulha, donde fue recibida inicialmente con muestras de apoyo. Poco después, varios electores comenzaron a abuchearla y a proferir insultos, mientras simpatizantes del PT respondieron con cánticos en su defensa.
Bolsonaro toma la delantera
Los primeros resultados muestran una tendencia en favor de Flávio Bolsonaro. Con el 10,92% escrutado, el candidato opositor lidera el escrutinio con un 51,09% de los votos, mientras que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo sigue con el 40,67%.
Cómo tiene que resultar la elección en Brasil para que haya ballottage
En estos comicios presidenciales, donde la reelección de Lula da Silva que busca su cuarto mandato, está prácticamente polarizada con la candidatura del senador liberal Flavio Bolsonaro, todo parece apuntar a que habrá segunda vuelta electoral y para ello ningún candidato debe alcanzar la mayoría absoluta de los votos válidos.
En ese marco, si un candidato supera el 50% de los votos válidos a su favor, gana la presidencia de manera directa, pero si ningún postulante logra superar ese porcentaje, se convoca automáticamente a un ballottage en Brasil ya está previsto para el domingo 25 de octubre.
Resultados en vivo de las elecciones en Brasil: quién gana las presidenciales 2026
Con el 6% de los votos escrutados, estos son los resultados de las elecciones para presidente en Brasil 2026:
Flávio Bolsonaro (Partido Liberal): 50,64%
Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores-PT): 40,97%
Augusto Cury (Adelante): 3,02%
Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático): 2,35%
Renan Santos (Movimiento Missão): 2,35%
Lo que tenés que saber
La jornada de elecciones en Brasil llegó a su fin y, luego del cierre de los comicios, se conocieron primeras estimaciones que apuntan a una diferencia más ajustada de lo esperado, ya que la distancia entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro sería de dos o tres puntos.
Las cifras preliminares, que aún requieren el conteo definitivo y la validación por parte del tribunal electoral brasileño, muestran un escenario competitivo, diferente al que algunas encuestas habían anticipado.
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En este contexto, ambos equipos de campaña permanecen atentos a los datos oficiales y a posibles impugnaciones o reclamos ante la autoridad electoral. Además, la polarización política en Brasil hace que cada voto y cada acta cobren mayor relevancia en el escrutinio definitivo.
De confirmarse una diferencia tan estrecha, el proceso posterior podría incluir pedidos de revisión y un conteo más detallado en distritos decisivos, lo que podría demorar la confirmación del ganador. Mientras tanto, la comunidad internacional y los mercados observan con cautela el desenlace, ante la posibilidad de incertidumbre política en la región.
Cerca del mediodía, Lula destacó, luego de emitir su voto, que Brasil define, este domingo, "un proyecto de país entre la democracia y el atraso".
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Por otra parte, desestimó las encuestas previas frente al posible resultado de las elecciones y aseguró que "los desafíos estructurales" brasileños necesitan de tiempo a largo plazo
Asimismo, indicó que el resultado, sea cual fuere, "deberá ser respetado" y que será válido "cuando se abran las urnas".
Desde Argentina, viajaron legisladores del ámbito kirchnerista, como el senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, que se encuentran presentes en el búnker oficialista.