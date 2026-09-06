La mamá del adolescente que le pisó la cabeza a un gato rompió el silencio: “No sabe por qué reaccionó así”

La mujer también aseguró que la familia es “mascotera” y agregó: “Está terriblemente mal lo que hizo, ¿sí? No lo justifico en ningún momento por nada del mundo”. También se refirió a las represalias que tomaron algunas personas en su contra tras el ataque: “Pero toda esta violencia que estamos recibiendo... No se puede creer la maldad, la crueldad. O sea, la gente está repudiando un acto violento, sí, con mucha más agresión multiplicada, con la difusión de la imagen de un menor”.