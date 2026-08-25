Di Plácido, de “borrado” a volver a pelear un lugar en Atlético: el desafío de recuperar su mejor versión

Entre 2016 y 2017, durante su primer paso por el club, disputó 39 partidos y dejó una huella que fue bastante más profunda que la cantidad de minutos acumulados. Fue una pieza importante de aquel equipo que fue protagonista del torneo doméstico y que se sacó pecho en la Copa Libertadores. Se ganó un lugar, creció con la camiseta “decana” y encontró allí el impulso que necesitaba para dar el salto. Después llegó Lanús, en donde jugó durante seis temporadas, y más tarde Botafogo de Brasil.