Di Plácido, de “borrado” a volver a pelear un lugar en Atlético: el desafío de recuperar su mejor versión

Resumen para apurados
- Leonel Di Plácido recuperó la titularidad en Atlético Tucumán tras jugar tres partidos completos seguidos, luego de quedar relegado de la consideración de Falcioni.
- El lateral sumaba apenas 60 minutos en 14 encuentros y competía por el puesto con Maximiliano Villa, rememorando su destacada etapa previa en el club entre 2016 y 2017.
- Di Plácido busca afianzarse en el once titular de Falcioni mejorando su disciplina defensiva para consolidar su mejor versión y devolverle fortaleza al equipo decano.
Leonel Di Plácido ya sabe lo que significa ser importante en Atlético. Lo fue y mucho. Ahora intenta reencontrarse con ese nivel.
Entre 2016 y 2017, durante su primer paso por el club, disputó 39 partidos y dejó una huella que fue bastante más profunda que la cantidad de minutos acumulados. Fue una pieza importante de aquel equipo que fue protagonista del torneo doméstico y que se sacó pecho en la Copa Libertadores. Se ganó un lugar, creció con la camiseta “decana” y encontró allí el impulso que necesitaba para dar el salto. Después llegó Lanús, en donde jugó durante seis temporadas, y más tarde Botafogo de Brasil.
Su carrera fue tomando un vuelo que luego se cortó en seco. Por eso ahora está intentando recuperar algo de aquello.
Porque su regreso a Atlético, a comienzos de este 2026, había tenido poco que ver con aquella primera versión. Di Plácido comenzó jugado de titular, pero su rendimiento distaba de la versión que todos conocían. Así fue quedando relegado y después del partido contra Racing, el 4 de marzo, su participación prácticamente desapareció.
En los siguientes 14 partidos que disputó el "Decano" apenas acumuló 60 minutos, repartidos en dos juegos. De esa manera, en los hechos, se transformó en un jugador casi borrado de la consideración.
Pero el fútbol tiene esas vueltas que pocas veces avisa. Primero llegó la oportunidad y ahí nomás el rendimiento. Ahora aparece algo que hasta hace algunas semanas parecía difícil de imaginar: Di Plácido volvió a ser titular y empieza a discutirle el puesto a Maximiliano Villa, el futbolista que Julio César Falcioni había elegido como lateral titular en el inicio de su ciclo al frente de Atlético.
El bonaerense de 32 años aprovechó su momento. Contra Sarmiento había ingresado en los últimos nueve minutos de un partido que le había sido cuesta arriba al “Decano”. Y después llegó el verdadero cambio.
Desde entonces fue titular en los últimos tres partidos que jugó Atlético (contra Independiente por Copa Argentina, Estudiantes de Río Cuarto e Instituto por el torneo) y completó los 90 minutos en todos esos juegos.
No solamente volvió a jugar, sino que además volvió a sentirse futbolista. "Hoy en día el equipo está en eso: al que le toca entrar, le toca hacerlo de la mejor manera. Hoy me toca estar a mí y el día de mañana capaz le puede tocar a ‘Machi’ y lo va a hacer de la misma manera. Es una competencia sana y está bueno", explicó después del empate contra Instituto el pasado sábado.
La frase tiene algo más que una referencia a la competencia interna. Di Plácido sabe que su lugar todavía no está asegurado. Villa había sido una de las piezas cruciales en la levantada del equipo y, por rendimiento, había conseguido una ventaja. Ahora la pelea se volvió otra vez pareja.
Y para Di Plácido, eso ya representa una victoria porque cuando regresó al club necesitaba recuperar sensaciones. Volver a tener continuidad, sentirse nuevamente parte de un equipo, y encontrar esa versión que alguna vez lo llevó a dejar 25 de Mayo y Chile para jugar en un club importante del fútbol argentino y, posteriormente, probar suerte en el Brasileirao.
Su actualidad todavía está lejos de aquello que alguna vez fue, pero hay señales de que todo puede comenzar a encauzarse en su vida. En los últimos tres partidos fue titular, jugó completo y mostró una versión más parecida al futbolista que Atlético conoció entre 2016 y 2017: intenso, dispuesto a pasar al ataque, con capacidad para llegar al fondo y, ahora, también con una exigencia que él mismo reconoce.
"Era un jugador muy ofensivo y hoy Falcioni me está mejorando en algunos aspectos como es el tema de la marca y el orden, que capaz me costaba", contó.
Justamente ahí aparece uno de los desafíos que tiene por delante. Falcioni sabe qué puede darle Di Plácido en ataque y que para sostenerse jugando de titular necesita mejorar algunas cuestiones defensivas. Leonel lo entiende y no parece dispuesto a conformarse con haber recuperado el lugar.
Quiere recuperar el nivel y, sobre todo, quiere volver a sentirse importante en Atlético. "Yo soy muy feliz acá. La verdad es que amo este club, amo a la gente de este club y la verdad siempre me brindan lo mejor. Sólo quiero devolverles un poco de lo que siempre me dieron. Estoy muy contento en este club", aseguró.
Eso sí, hay una diferencia entre volver a jugar y volver a ser el jugador que uno sabe que puede ser. Di Plácido está transitando justamente ese camino.
El momento de la redención para Di Plácido
Pasó de mirar los partidos desde afuera a completar tres encuentros consecutivos. De sumar apenas 60 minutos en 14 partidos a jugar 270 minutos en tres presentaciones. Y de quedar relegado a discutir nuevamente un puesto que parecía tener dueño.
Ahora viene lo más difícil; algo que en el fútbol todo saben: sostener lo conseguido.
Atlético necesita recuperar fortaleza en casa y Di Plácido necesita recuperar su mejor versión. Y las dos búsquedas parecen coincidir en un mismo momento.
El lateral ya conoce el camino. Hace casi una década, Atlético fue el lugar en el que empezó a despegar su carrera y ahora regresó para intentar encontrar aquello que alguna vez tuvo.
Después de haber estado "borrado" volvió a aparecer y esta vez pretende que sea para quedarse para siempre.