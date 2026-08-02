Opinión Al mal tiempo: ¡Que lo tirol! Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Santiago Garmendia Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánRepública Argentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Al mal tiempo: quizás Roque Santeiro pueda asistirnos Al mal tiempo: Lizzie Magie y el Estanciero Al mal tiempo: a cada chancho le llega su San Martín Al mal tiempo: la raspa de alegría Al mal tiempo: la esquina de Casal y el río de Heráclito