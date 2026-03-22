Al mal tiempo: la raspa de alegría

La raspa no es necesariamente el producto de raspar, sino que denota genéricamente a los restos comestibles que van quedando pegados a los utensilios durante la cocinada. La raspa es el premio del convidado ansioso, de ese niño que no cocina pero acompaña, no ayuda demasiado pero merodea, no sabría hacer lo que está viendo pero sí conoce el momento exacto en que conviene arrimarse. Forma parte de una feliz asociación ilícita con, digamos, la abuela. El delivery puede traer la pasta, pero se queda afuera de esa pequeña alquimia: la salsa espesándose. Nadie pide a domicilio una cuchara de palo cubierta de salsa blanca tibia. Y aunque alguna mente emprendedora decidiera ofrecerla, ya no sería lo mismo. Porque esa raspa no vale sólo por lo que tiene pegado, sino por la escena de la que viene. Tiene el gusto de la nuez moscada, esa densidad reconfortante que aparece cuando la salsa empieza a afirmarse en los bordes de la olla, pero tiene además algo más difícil de embalar: el prestigio de haber ocurrido ahí, delante de uno.