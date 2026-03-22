Al mal tiempo: la raspa de alegría

Vivimos en la era del milagro logístico. Hoy el mundo entero cabe en una pantalla luminosa. Podemos invocar, con el simple deslizamiento de un dedo en el celular, empanadas, pizzas, sushi, bombas de queso, ensaladas y postres. No hay antojo que la modernidad no haya logrado empaquetar y transportar en una mochila térmica. Sin embargo, hay un límite infranqueable en esta ingeniería de la satisfacción. Existe una cosa que ningún algoritmo puede procesar y ningún repartidor puede traer. No se puede pedir raspa.
La raspa no entra en la lógica del delivery porque no pertenece del todo al orden de la comida terminada. O mejor: no pertenece sólo a la comida. Pertenece también al tiempo, a la espera, a la escena. Para acceder a la raspa de la olla o a las aspas de la batidora se exige algo que la modernidad ha ido borrando con su eficiencia: estar ahí. Hay que estar de pie, respirando el aroma antes de que sea plato, viendo cómo algo todavía informe empieza a espesarse, a tomar cuerpo, a prometer.
La raspa no es necesariamente el producto de raspar, sino que denota genéricamente a los restos comestibles que van quedando pegados a los utensilios durante la cocinada. La raspa es el premio del convidado ansioso, de ese niño que no cocina pero acompaña, no ayuda demasiado pero merodea, no sabría hacer lo que está viendo pero sí conoce el momento exacto en que conviene arrimarse. Forma parte de una feliz asociación ilícita con, digamos, la abuela. El delivery puede traer la pasta, pero se queda afuera de esa pequeña alquimia: la salsa espesándose. Nadie pide a domicilio una cuchara de palo cubierta de salsa blanca tibia. Y aunque alguna mente emprendedora decidiera ofrecerla, ya no sería lo mismo. Porque esa raspa no vale sólo por lo que tiene pegado, sino por la escena de la que viene. Tiene el gusto de la nuez moscada, esa densidad reconfortante que aparece cuando la salsa empieza a afirmarse en los bordes de la olla, pero tiene además algo más difícil de embalar: el prestigio de haber ocurrido ahí, delante de uno.
Con el merengue pasa algo parecido, aunque de un modo más frágil y más travieso. El merengue es clara de huevo, azúcar y aire: una pequeña lección doméstica sobre los milagros físicos y químicos. Su raspa no queda en la olla ni en el plato, sino atrapada entre los alambres de las aspas de la batidora. La presea está ahí, suspendida en esas varillas todavía embadurnadas, y hay que aspirar con una tecnología que llamaríamos “inverter”.
Ahí está la rareza de la raspa y también su encanto. Aparece al costado del proceso, como una ganancia lateral, una propina del fuego, una pequeña deriva feliz de la cocina. Nadie hace una salsa blanca con el propósito solemne de obtener la cuchara embadurnada, ni bate claras para servir las varillas. La raspa surge mientras se hace otra cosa. Vive justamente de no haber llegado del todo a ser plato. En cuanto se la vuelve meta, producto o resultado esperado, cambia de naturaleza. Puede seguir siendo rica, incluso riquísima, pero ya es otra cosa.
La humanidad siempre supo de la raspa; probablemente la descubrió al mismo tiempo que descubrió el fuego. Pero conviene distinguirla de esos grandes fondos gloriosos de otras cocinas. El tahdig persa, el socarrat valenciano, el nurungji coreano o el concón dominicano nacen de una intuición parecida: que en el fondo tostado, en lo pegado, en la costra, puede esconderse una de las mejores partes de la comida. Pero cuando eso recibe nombre, técnica y prestigio, deja atrás algo decisivo. Ya no es la raspita lateral de la cocina casera, sino parte del plato, a veces incluso su coronación.
Así es que, cuando con los años ya no estamos para la raspa, cuando ya no está la mano que dejaba un poco de más para ese chico hambriento que uno fue, no se puede evitar pensar que la alegría se pegaba a la cuchara de palo, a las aspas, al borde de la olla. Quizás Fray Luis Bernárdez perdone esta raspa de soneto: después de todo, hemos comprendido que el gusto de lo comido no se agota en lo emplatado. Una parte sigue viviendo en el calor de la salsa blanca, en el postre que se espesa, en el ruido de lo batido, en la espera alrededor de la cocina. No eran simples preparativos para la comida: eran ya comida vivida, una forma de felicidad que el tiempo no borró.