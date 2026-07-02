LA GACETA, en Miami: con asado y choripanes, miles de hinchas argentinos coparon North Beach en el banderazo

Entre los árboles se mezcla el olor del carbón con el de los choripanes y los cortes de carne que empiezan a cocinarse lentamente. Uno de los protagonistas de la jornada es el asador Salvador Mazzocchi, que desde temprano prepara un asado con más de 60 kilos para compartir con los hinchas. “Encontramos unos árboles caídos atrás, reutilizamos lo que tenemos e improvisamos. Es carne, fuego y sal, no hay mucha más historia”, dijo el cocinero a LA GACETA. A pocos metros, las parrillas improvisadas se multiplican mientras la gente se acerca a saludar, sacar fotos y esperar que llegue la hora del partido.