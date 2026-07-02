LA GACETA, en Miami: con asado y choripanes, miles de hinchas argentinos coparon North Beach en el banderazo
La previa del cruce de la Selección frente a Cabo Verde empezó un día antes del partido. Con parlantes, reposeras, camisetas, banderas e inclusive autos ploteados, lo fanáticos de la “Scaloneta” pintaron las calles de Miami de celeste y blanco
Resumen para apurados
- Miles de hinchas argentinos realizaron un multitudinario banderazo este jueves en Miami para alentar a la Selección antes del partido contra Cabo Verde por el Mundial.
- Con asado, música y banderas bajo un clima de 30 °C, los hinchas coparon la avenida Collins y North Beach, puntos tradicionales de encuentro de la comunidad argentina en Miami.
- Esta movilización consolida a Miami como un bastión de apoyo para la Selección, asegurando un fuerte marco de público localista para el crucial partido de eliminación directa.
El primer banderazo argentino comenzó este jueves en North Beach, sobre la intersección de 85th Street y Collins Avenue, uno de los puntos tradicionales de encuentro de la comunidad argentina en Miami. La convocatoria reúne a miles de hinchas que llegaron para acompañar a la Selección en el partido de este viernes frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.
A diferencia de un punto de concentración único, el banderazo se extiende a lo largo del parque. Hay grupos dispersos bajo la sombra de los árboles, familias que instalaron reposeras y conservadoras, banderas de clubes de todo el país colgadas entre los troncos y camisetas celestes y blancas que aparecen en cada sendero. Basta caminar unos metros para pasar de un grupo que toma mate a otro que canta, de un asado improvisado a una ronda donde ya suenan bombos.
Entre los árboles se mezcla el olor del carbón con el de los choripanes y los cortes de carne que empiezan a cocinarse lentamente. Uno de los protagonistas de la jornada es el asador Salvador Mazzocchi, que desde temprano prepara un asado con más de 60 kilos para compartir con los hinchas. “Encontramos unos árboles caídos atrás, reutilizamos lo que tenemos e improvisamos. Es carne, fuego y sal, no hay mucha más historia”, dijo el cocinero a LA GACETA. A pocos metros, las parrillas improvisadas se multiplican mientras la gente se acerca a saludar, sacar fotos y esperar que llegue la hora del partido.
Hace calor: la temperatura ronda los 30 °C, con alta humedad, y por momentos se escuchan truenos que anticipan posibles tormentas. Aunque el pronóstico marca probabilidades de lluvia, por ahora eso no alteró el ánimo de los argentinos, que continúan llegando con banderas gigantes, camisetas, bombos e incluso autos decorados con imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona.
A las 18 está prevista una segunda convocatoria frente al restaurante Manolo, sobre 73rd Street y Collins Avenue, otro clásico punto de encuentro de los argentinos en Miami. Incluso varias horas antes del inicio ya podían verse filas para ingresar al local y un intenso movimiento en toda la zona, donde se concentra buena parte de los bares y restaurantes argentinos de la ciudad.