El Mundial le sonríe a Pochettino: Estados Unidos venció por 2 a 0 a Australia y está en 16avos de final

Estados Unidos confirmó su clasificación a los 16avos de final al derrotar por 2 a 0 a Australia en Seattle y ratificó su condición de uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos del Mundial. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el encuentro con una actuación convincente, en la que volvió a exhibir una identidad marcada por la intensidad, el control del balón y la eficacia en los momentos clave.