Pochettino explotó contra la prensa tras la derrota de Estados Unidos: "Es triste que no nos feliciten por haber ganado el grupo"
El entrenador argentino defendió la clasificación de su equipo como líder de la zona, pese a la caída 3-2 ante Turquía. Remarcó que el verdadero objetivo es pelear por el título del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- Mauricio Pochettino criticó duramente a la prensa tras la caída de Estados Unidos 3-2 ante Turquía en el Mundial 2026, por no valorar la clasificación como líderes de grupo.
- Tras vencer a Paraguay y Australia, EE.UU. aseguró el liderazgo. El DT rotó jugadores ante los turcos priorizando el descanso físico de cara a la fase de eliminación directa.
- El seleccionado estadounidense enfrentará a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final, buscando hacer historia con el objetivo máximo de pelear por el título mundial.
Aunque sufrió una derrota agónica por 3-2 frente a Turquía en la última fecha de la fase de grupos, Estados Unidos cumplió con su objetivo y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder de su zona. Sin embargo, el resultado no evitó que Mauricio Pochettino protagonizara un tenso cruce con los periodistas durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.
El seleccionado estadounidense había comenzado el certamen con dos sólidas victorias: goleó 4-1 a Paraguay en el debut y luego superó 2-0 a Australia. Esos resultados le permitieron asegurarse anticipadamente el primer puesto del grupo, por lo que el entrenador decidió administrar cargas y realizar modificaciones en el equipo para el compromiso ante los turcos.
Tras el encuentro, Pochettino se mostró molesto por el enfoque de las preguntas y lamentó que el logro de finalizar en la cima de la tabla pasara desapercibido. "Que ustedes no nos feliciten porque ganamos el grupo es un poco triste", expresó el técnico argentino.
Luego explicó que la planificación estuvo enfocada en llegar de la mejor manera a la fase eliminatoria y no únicamente en conseguir un pleno de victorias.
"Terminamos siendo el número uno. Manejamos toda la presión y las expectativas bastante bien. Teníamos otras prioridades. Queríamos ganar, pero había otras cosas que necesitábamos equilibrar. Así fue como tomé las decisiones".
El ex entrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea también dejó en claro que considera insuficiente valorar únicamente los resultados de la primera fase.
"Estoy muy contento por los jugadores y por la gente porque hemos clasificado primeros y estamos en la siguiente ronda, pero hacer historia es ganar una Copa del Mundo, no ganar tres partidos. Es un poco mezquino, es pensar muy pequeño. ¿De qué sirve ganar tres partidos si el próximo lo perdés y no ganás el Mundial?", sentenció.
Pese al traspié ante una Turquía que ya estaba eliminada, Estados Unidos cerró la fase de grupos con seis puntos y una diferencia de gol de +4, suficiente para quedarse con el primer puesto.
Ahora, el equipo dirigido por Pochettino afrontará el desafío de los dieciseisavos de final, instancia en la que se medirá con Bosnia y Herzegovina, uno de los mejores terceros clasificados del torneo, que avanzó desde el Grupo B por detrás de Suiza y Canadá. El duelo marcará el inicio de la etapa decisiva para un seleccionado que busca consolidarse como protagonista en el Mundial que organiza junto con México y Canadá.