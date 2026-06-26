Pochettino explotó contra la prensa tras la derrota de Estados Unidos: "Es triste que no nos feliciten por haber ganado el grupo"

Ahora, el equipo dirigido por Pochettino afrontará el desafío de los dieciseisavos de final, instancia en la que se medirá con Bosnia y Herzegovina, uno de los mejores terceros clasificados del torneo, que avanzó desde el Grupo B por detrás de Suiza y Canadá. El duelo marcará el inicio de la etapa decisiva para un seleccionado que busca consolidarse como protagonista en el Mundial que organiza junto con México y Canadá.