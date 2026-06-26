Revés judicial para Mauro Icardi: deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria y los intereses
La Cámara rechazó los recursos presentados por el delantero en la causa por alimentos que mantiene con Wanda Nara. Además de la cuota mensual, deberá afrontar los intereses por 18 meses de deuda y las costas del proceso.
Resumen para apurados
- La Justicia argentina rechazó los recursos de Mauro Icardi y lo obligó a pagar una millonaria deuda por alimentos a Wanda Nara, tras ratificar la cuota mensual de U$S 30.000.
- El jugador deberá afrontar la cuota mensual, intereses por 18 meses de mora y costas, mientras disputa con su exesposa la autorización para viajar con sus hijas a Miami.
- El fallo sienta un precedente clave. Quedan pendientes la prohibición de salida del país por deudor alimentario y la demanda de Icardi contra Nara por dañar su carrera.
Mauro Icardi sumó un nuevo revés judicial en el conflicto que mantiene con Wanda Nara. Mientras continúa en la Argentina al cuidado de sus hijas e intenta obtener autorización para viajar con ellas a Miami, la Cámara resolvió en su contra en la causa por alimentos y lo obligó a afrontar la totalidad de la deuda reclamada.
La novedad fue difundida por Ángel de Brito y Yanina Latorre, quienes dieron detalles del fallo en sus redes sociales.
El primero en comunicar la resolución fue De Brito. En su cuenta de X escribió: "La Cámara declaró desiertos todos los recursos de Mauro Icardi y debe pagar todas las deudas. U$S 30.000 por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld). Queda pendiente la prohibición de salida del país".
De esta manera, el futbolista deberá abonar la cuota alimentaria mensual de U$S 30.000, además de los intereses acumulados durante 18 meses de deuda y las costas del proceso judicial, que incluyen los honorarios de la abogada Ana Rosenfeld.
Yanina Latorre amplió la información a través de sus historias de Instagram. "Tengo más. Salió el fallo de cámara, sobre la deuda de alimentos. Le denegó a Mauro lo que pidió. La deuda la tiene que pagar y después discutir. Siguen vigentes los alimentos provisorios. Y no bajan la deuda", sostuvo.
La causa se desarrolla en paralelo con otro conflicto judicial. Según explicó Latorre, Icardi solicitó autorización para viajar unos días a Miami junto a sus hijas, con la intención de combinar vacaciones en la playa con el Mundial 2026. Sin embargo, Wanda Nara se opuso.
"Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona. Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él", afirmó la conductora.
Sobre ese planteo, la resolución judicial todavía no fue dictada. "Igual están esperando la resolución del juez", aclaró Latorre.
Además, indicó que también continúa pendiente otro pedido presentado por Wanda Nara. "Y también están esperando la resolución del juez... del pedido de Wanda, que le impidan salir del país por deudor alimentario... pero me parece que esa resolución sale a favor de Mauro", escribió.
La posibilidad de que el delantero pueda abandonar el país pese al monto de la deuda fue cuestionada por la conductora.
"Ahora lo que no entiendo, ¿por qué no paga? ¿Cómo no lo intiman? En el caso de que lo dejen salir del país, sería histórico... ningún deudor alimentario con semejante deuda sale", planteó.
Latorre también deslizó una crítica sobre las prioridades actuales del futbolista. "Igual está más preocupado por ir a Miami que por su carrera futbolística", comentó, en referencia tanto a su situación judicial como a su presente deportivo, ya que Icardi se encuentra sin un club definido.
La resolución judicial se conoció pocos días después de que el delantero iniciara acciones legales contra Wanda Nara por declaraciones públicas vinculadas con su paso por Turquía.
La empresaria había asegurado que Icardi calificó a Turquía como "un país de mierda" antes de incorporarse al Galatasaray y que, además, les inculcó a sus hijos que "la gente de Turquía tenía olor".
Al día siguiente, la abogada Elba Marcovecchio confirmó en el programa DDM que la defensa del futbolista analiza presentar una denuncia formal al considerar que esas declaraciones perjudican directamente su carrera profesional.
La letrada explicó que el futuro deportivo de Icardi en el Galatasaray se encuentra en plena etapa de negociación y que las manifestaciones de su exesposa podrían afectar ese proceso. No obstante, evitó brindar precisiones sobre el estado de las conversaciones para no perjudicar a su representado y recordó un episodio anterior que también marcó la trayectoria del jugador.
Según Marcovecchio, la defensa entiende que los dichos de Wanda Nara no fueron imprudentes sino deliberados y que buscaron perjudicar las negociaciones contractuales del delantero.
"Lo hace a propósito con un fin: no solamente destruirlo, sino también porque afecta la restitución internacional", afirmó la abogada, en referencia al proceso judicial por la restitución internacional de las hijas menores que Icardi mantiene en la Justicia.