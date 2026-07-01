Inglaterra sufrió, pero Kane lo resolvió y eliminó a RD Congo del Mundial 2026

El partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo dejó una de las postales más intensas de estos 16avos de final del Mundial 2026. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo africano estuvo a minutos de firmar una de las grandes hazañas del torneo, pero la jerarquía individual de Harry Kane terminó inclinando la balanza a favor de los europeos, que se impusieron 2-1 y avanzaron a octavos de final, instancia en la que enfrentarán a México.