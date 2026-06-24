Aseguró que embrujó a Harry Kane en el Mundial y ahora dice haberlo liberado para que vuelva a hacer goles
Nana Kwaku Bonsam, uno de los hechiceros más conocidos de Ghana, volvió a convertirse en noticia durante la Copa del Mundo 2026. Tras afirmar que utilizó magia para impedir que Harry Kane le marcara a su selección, ahora realizó un nuevo ritual y aseguró haber levantado la supuesta maldición.
Resumen para apurados
- El hechicero ghanés Nana Kwaku Bonsam liberó al inglés Harry Kane de un supuesto embrujo tras el empate entre sus selecciones en el Mundial 2026 para que vuelva a hacer goles.
- Bonsam había asegurado que realizó un ritual para impedir que el delantero de Inglaterra anotara contra Ghana. Tras lograr el 0-0, grabó un video viral donde rompió el conjuro.
- La expectativa se centra en el próximo partido contra Panamá, donde se verá el rendimiento de Kane, en un reflejo de cómo la superstición aún convive con el fútbol moderno.
El Mundial 2026 sigue entregando historias tan insólitas como llamativas. Esta vez, el protagonista no fue un futbolista, un entrenador ni un dirigente. El centro de la escena lo ocupa Nana Kwaku Bonsam, un conocido hechicero ghanés que asegura haber utilizado poderes espirituales para influir en el rendimiento de Harry Kane.
La historia comenzó en la previa del partido entre Inglaterra y Ghana. Días antes del encuentro, el curandero aseguró públicamente que había realizado un conjuro para impedir que el delantero inglés pudiera convertir goles frente a las "Estrellas Negras".
Sus declaraciones generaron repercusión en redes sociales y medios africanos, aunque fueron tomadas con escepticismo por gran parte del ambiente futbolístico. Sin embargo, el desarrollo del partido alimentó todavía más la leyenda.
Inglaterra y Ghana empataron 0 a 0 y Kane no pudo romper el cero. El capitán inglés tuvo oportunidades, pero no logró vencer la resistencia de la defensa africana ni del arquero rival.
Para Bonsam, aquello fue una prueba irrefutable de que su trabajo había dado resultado.
El ritual que se volvió viral
Tras el empate, lejos de desaparecer de la escena, el hechicero volvió a captar la atención mundial con un nuevo video que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.
En las imágenes se lo observa realizando otro ritual mientras afirma que decidió liberar a Harry Kane de la supuesta maldición que había lanzado días atrás.
Durante el video, Bonsam se autoproclamó como "el hechicero más poderoso del mundo" y aseguró que el delantero inglés ya no estaría bajo ninguna influencia espiritual.
"LiberaciÃ³n"— Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 24, 2026
Por este BRUJO ghanes que prÃ¡ctico magia sobre HARRY KANE para su partido ante Ghana y tras el encuentro lo LIBERO de la maldiciÃ³n. El delantero inglÃ©s no convirtiÃ³ goles en el empate de ayer.
âSoy el espiritista mÃ¡s poderoso del mundo. Ahora VOY A LIBERAR aâ¦
Según explicó, el objetivo de esta nueva ceremonia es permitir que el goleador recupere su capacidad anotadora en el próximo compromiso mundialista.
La secuencia generó miles de comentarios y reacciones. Algunos usuarios tomaron el episodio con humor, mientras que otros recordaron que las creencias vinculadas a rituales, amuletos y prácticas espirituales forman parte de diversas tradiciones futbolísticas en varios países africanos.
La expectativa para el duelo con Panamá
Ahora toda la atención está puesta en el próximo partido de Inglaterra frente a Panamá, correspondiente al cierre de la fase de grupos.
Será el encuentro que, según la curiosa teoría impulsada por el propio Bonsam, permitirá comprobar si el delantero inglés fue efectivamente "liberado".
Más allá de las supersticiones, Kane llega al compromiso con un rendimiento positivo en la Copa del Mundo. El atacante del Bayern Munich suma dos goles en el torneo, ambos convertidos durante el debut de Inglaterra frente a Croacia.
El empate sin goles contra Ghana cortó momentáneamente su racha anotadora, aunque dentro del seleccionado inglés nadie parece demasiado preocupado por esa situación.
Mientras tanto, la historia continúa alimentando uno de los costados más peculiares del Mundial. Porque en una Copa del Mundo donde conviven tecnología de última generación, análisis de datos y estrategias cada vez más sofisticadas, todavía hay espacio para relatos que mezclan fútbol, superstición y magia.
Y ahora, según asegura el propio Nana Kwaku Bonsam, la pelota vuelve a estar exclusivamente en los pies de Harry Kane.